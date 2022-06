MSI - nuovi notebook con CPU INTEL CORE HX 12gen

MSI LANCIA LA SUA NUOVA LINEUP DI NOTEBOOK CON PROCESSORI INTEL CORE HX 12gen.

Con l?evento virtuale MSIology: Ahead of the Curve, MSI presenta i laptop HX, i nuovi modelli premium che sono in grado soddisfare tutti coloro che desiderano il massimo.

MSI, l’innovativo produttore di notebook per il gaming, per i creator e per il business, svela, in occasione dell’evento virtuale MSIology: Ahead of the Curve la sua nuova lineup di laptop equipaggiati con processori Intel Core HX di 12a Gen, GPU NVIDIA® fino alla GeForce RTX? 3080 Ti ed esclusive tecnologie per la dissipazione del calore.

Già al terzo lancio quest?anno, MSI si mostra ancora una volta in prima linea nel presentare le soluzioni più avanzate sul mercato con una nuova lineup di notebook premium, in grado di offrire performance superiori fino al 100% rispetto alla generazione precedente e un gameplay senza compromessi per soddisfare anche i gamer più appassionati e i content creator più esigenti.

Questa nuova famiglia di notebook HX, inoltre, non solo garantisce performance allo stato dell?arte, ma offre anche diverse soluzioni tecnologiche straordinariamente innovative, tra cui la tastiera meccanica integrata con switch Cherry MX, avanzate tecnologie per la calibrazione del colore e il primo display QHD 240Hz OLED al mondo.

Nel corso dell?evento virtuale Derek Chen, MSI Notebook Worldwide Sales & Marketing Director, ha commentato: ?Con questi nuovi notebook assicuriamo un?esperienza premium sotto ogni punto di vista e per questo possiamo affermare senza timore di smentita che MSI è un passo avanti?.

I nuovi laptop della linea HX sono:

Serie Titan GT, Titanic Power, il re dei laptop

Il ritorno della punta di diamante dell?offerta dei notebook gaming di MSI avviene in grande stile. Dopo essersi aggiudicata Best Choice Golden Award 2022 COMPUTEX 2022 per le sue performance al top e il Red Dot Design Award 2022 per il suo ricercato design ispirato alle auto sportive, la serie Titan GT sfoggia il nuovo modello GT77. Quando si parla di prestazioni, MSI Titan GT77, che è equipaggiato con CPU Core i9 HX 12a gen a 16 core, insieme alla GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e all?esclusiva MSI OverBoost technology, non teme rivali.

Per evitare al notebook di surriscaldarsi, nonostante l?incredibile potenza e uno chassis dallo spessore di appena 23mm, MSI Titan GT77 è dotato di una nuova soluzione per la gestione termica con 4 ventole e 7 heat pipe. Il nuovo nato di casa MSI, inoltre, dispone di una tastiera meccanica SteelSeries con switch Cherry MX, in grado di garantire massima precisione e rapidità di risposta, e della sorprendente Mystic Light bar.

Serie Raider GE HX, un mostro da gioco

Caratterizzata da performance elevate e un design particolarmente accattivante, la nuova serie Raider GE HX si distingue già al primo sguardo per l?elegante tonalità Titanium Dark Gray e la raffinata incisione a laser con il logo sulla cover. Per quanto riguarda le prestazioni, la serie Raider GE HX è equipaggiata con le nuovissime CPU serie HX, GPU NVIDIA fino alla GeForce RTX 3080 Ti e MSI OverBoost technology.

Il modello Raider GE67HX, in particolare, rappresenta il primo laptop al mondo a disporre di un display OLED con refresh ad alta frequenza (240Hz con meno di 0,2 ms di tempo di risposta), garantisce una copertura del 100% della gamma colore DCI-P3 ed è certificato DisplayHDR 600 True Black, che assicura ai giocatori di poter godere delle migliori esperienze visive. Infine, questo nuovo notebook dispone di una batteria ad alta capacità (99,6 Whr), Killer Wi-Fi 6E e tecnologia MSI AI Engine.

Serie CreatorPro, una Potente Workstation Mobile

Ultima evoluzione della linea di workstation MSI, la serie CreatorPro si arricchisce del nuovo CreatorPro X17 con CPU Core i9 HX 12a gen e GPU NVIDIA RTX A5500. Questo abbinamento di soluzioni allo stato dell?arte consente una gestione ottimale degli applicativi professionali, soddisfacendo al meglio anche le necessità dei professionisti più esigenti.

Soluzione di punta della linea dedicata a chi si occupa della creazione di contenuti, la serie CreatorPro è certificata da oltre il 90% degli ISV e, per assicurare la massima affidabilità, è dotata della tecnologia MSI True Pixel, che verifica e calibra ogni singola porzione del pannello per garantire che sia sempre in linea con i requisiti dello standard. Gli utenti stessi possono verificare i risultati della calibrazione del pannello attraverso un certificato digitale verified by Calman.

Le novità della nuova linea HX di MSI non si limitano all?hardware, ma riguardano anche le applicazioni e le intelligent technology, poiché MSI desidera garantire il massimo anche in fatto di esperienza d?uso e immersività nel mondo virtuale. In particolare, è stata ulteriormente sviluppata la funzionalità per i comandi vocale ed è stata trasformata in un avatar la mascotte di MSI ?Lucky? per rendere l?utilizzo dei PC più intuitivo e piacevole che mai.

Per maggiori dettagli e per visionare i nuovi modelli lanciati di MSI, è possibile seguire l?evento digitale al seguente link: https://msi.gm/MSIology_YT

