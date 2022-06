Potrei mangiare la cacca! Quello che farebbe Kim Kardashian per sembrare più giovane

La frase dial New York Times è chiaramente un'iperbole surreale, un'esagerazione, ma ha comunque suscitato polemiche. Piaccia o no, Kimè una delle icone indiscusse degli anni 2000. Protagonista di un reality che porta il nome di famiglia, influencer con trecento milioni di followers, imprenditrice della moda e della bellezza, antesignana del trend del "famosi per essere famosi". È sorprendente, tuttavia, cosa sarebbe disposta a fare per non mostrare segni di invecchiamento: ha detto al New York Times che sarebbe stata disposta a "la" se l'avesse aiutata a farlapiùha rilasciato una lunga intervista alper il lancio della sua nuova linea di cosmetici, SKKN, in arrivo questo mese.

È una cura della pelle di lusso in nove fasi, la stessa - giura - che anche lei segue per mantenere un viso giovane e radioso a 41 anni. La bellezza, per Kim Kardashian, non è solo vanità: è un business. E per mantenerlo è disposta a tutto, come ha detto con un'iperbole surreale durante l'intervista.

"Proverei qualsiasi cosa - ha dichiarato - se mi dicessero che mangiando letteralmente la cacca ogni singolo giorno sembrerei più giovane, Potrei. Potrei". certo, ma soprattutto per perpetrare l'ossessione occidentale per l'eterna giovinezza. Niente coprofagia (se c'era bisogno di spiegarlo): è un'iperbole, un'esagerazione per trasmettere l'idea. Va bene che la bellezza richieda sacrificio, ma per ora Kim Kardashian preferisce affidarsi a principi attivi come vitamina C, acido ialuronico, niacinamide, burro di karitè e squalene nelle sue creme.

Dopotutto, come sottolinea il New York Times, ogni trattamento di bellezza è un lavoro per lei. Tutta la sua attività è un'estensione della sua immagine che ha ridefinito gli standard estetici nell'era di Instagram. Con notevole determinazione, se non altro.

