Miami : bimbo 2 anni spara e uccide il padre

Uncon una pistola lasciata incustodita. È successo in, a Orlando, il 26 maggio. La polizia è arrivata a casa e ha visto la madre che cercava di aiutare il marito, poi morto in ospedale. Entrambi erano in libertà vigilata per droga. Il bambino avrebbe trovato la pistola in una busta a terra e avrebbe sparato a suo padre, che stava giocando a un videogioco. Sua madre,, è ora accusata di omicidio colposo per negligenza grave e possesso di armi. E’ un fatto tristemente noto che negli Usa succedono spesso incidenti di questo tipo. E quasi sempre sono i bambini stessi a rimanerne vittima. Circa 6 mila bambini di età compresa fra 1 anno e 17 anni rimangono feriti ogni anno, e 1300 muoiono.

