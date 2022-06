Come scegliere un televisore? Caratteristiche e suggerimenti

È arrivato il momento di acquistare un nuovo televisore e, con tutti i prodotti che si sono in commercio, come si può scegliere quello migliore? Ci sono determinati fattori da prendere in considerazione come la fascia di prezzo, le dimensioni, il brand oltre che la tipologia a scelta tra LED LCD oppure OLED.

Non da meno il consumo energetico, evitando in ogni modo di sprecare troppa energia elettrica rispettando la natura. Ci sono poi dei modelli che permettono la connessione al web e che hanno un prezzo non troppo alto, rispettando il budget prestabilito.

Proviamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche di un buon TV per la scelta?

Quale tipologia di TV scegliere?

Ci sono diverse tipologie di TV che si possono scegliere, ognuna con caratteristiche differenti che possono sposarsi con ciò che si desidera. La smart TV è una nuova tipologia che integra tutti i servizi offerti dal web all’interno di un televisore ad alte prestazioni. Questo significa avere la possibilità di vedere le piattaforme in streaming oltre che usufruire dei servizi web a disposizione.

Ovviamente, per accedere ci dovrà essere la fibra o una ADSL in casa a disposizione. Per chi non volesse questa serie di opzioni, le televisioni standard offrono comunque prestazioni di altissima qualità seppur non connettendosi ad internet.

I costi sono differenti, e le recensioni pubblicate dal sito smart8k danno una idea di quale possa essere il modello di TV da scegliere con caratteristiche e prezzo. Sarà molto più facile trovare il giusto compromesso. Bisogna tenere a mente che, più sarà la grandezza e le prestazioni a disposizione e maggiore sarà il prezzo. Poi ci sono non poche offerte durante l’anno che potrebbero ribaltare la situazione, approfittandone subito.

Con le nuove regole e normative, tutte le TV dovranno avere un decoder integrato così da non dover cambiare modello dopo giugno 2022 e affrontare un’altra spesa.

Caratteristiche delle TV

Ci sono tantissime caratteristiche da considerare prima di acquistare una TV di nuova generazione, per la propria casa. Tra questi:

Monitor, con caratteristiche che danno la possibilità di vedere al meglio un contenuto televisivo. Partendo dal fatto che siano tutte a schermo piatto, si potrebbe valutare la scelta tra:

Monitor al Plasma, nonostante sia una tecnologia considerata obsoleta, ma comunque con ottime prestazioni LCD cristalli liquidi retroilluminati con lampade a fluorescenza e consumi – ad oggi – considerati leggermente alti LED cristalli liquidi ma con nuove varianti che regolano l’immagine a seconda dell’angolazione OLED non usano fonti esterne per l’illuminazione e consumano molto poco.

Un’altra caratteristica da valutare è la scelta tra HD e FULL HD:

Le TV HD Ready hanno una risoluzione pari a 1280x720 pixel e consentono di apprezzare al meglio tutti i contenuti che sono ad alta definizione

Le TV FULL HD arriva sino a 1920x1080 ideale per chi usa la TV anche per giocare o per chi è così pignolo da desiderare il massimo delle prestazioni.

A tutto questo si aggiunge l’audio oltre che le dimensioni, per posizionarlo in soggiorno oppure in cucina a seconda della necessità.

