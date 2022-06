Harry e Meghan sono tornati subito in California

Il. Il loro ritorno è stato un flop. L'attenzione verso di loro era minima. La coppia è stata fotografata mentre atterrava in California anche prima della fine del giubileo della regina Elisabetta nel Regno Unito. I due sono stati visti all'aeroporto di Santa Barbara dopo essere sbarcati da un jet privato.

La loro vacanza all'estero fu quindi molto breve. I fan della coppia sono stati entusiasti di vedere gli ex reali fare un'apparizione ufficiale alle celebrazioni del Giubileo di Platino quando hanno partecipato al servizio del Ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul venerdì. I due, però, non erano presenti sul balcone, anche se gli scatti hanno mostrato che ridevano e giocavano con i nipoti dietro le tende. Sembra che Harry e Meghan abbiano trascorso gran parte del loro tempo nel Regno Unito al Frogmore Cottage con i loro figli Archie e Lilibet. Sembra quindi che abbiano organizzato una piccola festa per il primo compleanno della figlia, invitando alcuni degli altri bambini reali.

