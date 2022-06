Moda da na-kd: lo stile trendy e i prezzi vincenti

La moda da na-kd è un argomento serio: è impossibile trovare un altro ecommerce in grado di offrire una così ampia scelta di capi all’ultima moda. Le nuove collezioni sono studiate per anticipare i trend più in voga delle diverse stagioni: come l’estate, per cui sono studiate e realizzate collezioni di capi in grado di esaltare la bellezza e la libertà che questi mesi portano con sé.

E anche se non siamo delle fashion addicted e non ci districhiamo al meglio nel mondo della moda, l’ecommerce di na-kd diventa una fonte di ispirazione preziosa. Basta scoprire le StyleStories dedicate: un viaggio monotematico in un ambito della moda, per stagione, per stile o per capo, dove trovare la moda più attuale e i capi in grado di incontrare i più diversi gusti.

Ma il fashion da na-kd vuol dire anche scoprire lo stile delle influencer maggiormente famose nel campo della moda: ogni influencer ha uno stile diverso e crea collezioni adatte alle diverse stagioni o alle occasioni diverse della vita di ogni giorno. Dalla semplice passeggiata rilassante, alla giornata in ufficio fino alla serata nei locali di tendenza, nelle collezioni delle influencer è possibile trovare il capo giusto per ogni donna.

Essere sempre alla moda: lo stile è nei dettagli

E la moda per na-kd non è solamente abiti: scarpe e borse contribuiscono a definire lo stile e la personalità di chi le sceglie e le indossa. Stili diversi per divertirsi con abbinamenti classici o anche per osare mix di classico e moderno: tutto per rendere ancora più unica l’immagine di chi sceglie l’outfit di na-kd. Senza dimenticare quei piccoli dettagli che rendono un outfit unico: a cominciare dagli occhiali da sole, irrinunciabili in ogni stagione ma soprattutto in estate, che con le loro montature ricche ed elaborate valorizzano uno stile leggero e allo stesso tempo in grado di colpire l’attenzione di chi guarda.

Senza dimenticare il make-up, senza cui nessun outfit può dirsi davvero “completo”. Da na-kd è possibile trovare i prodotti più adatti per ogni esigenza di make-up, da abbinare ai vestiti oppure da scegliere seguendo i colori dell’incarnato o, ancora, l’ispirazione del momento. Tutto per sentirsi splendide e brillare in mezzo alla folla di outfit fin troppo spesso anonimi e standardizzati.

Prodotti Circle: una moda più sostenibile è possibile da na-kd

Pensiamo mai alla moda come causa di inquinamento? Probabilmente no, ma con na-kd abbiamo la possibilità di avere uno stile unico e, allo stesso tempo, di fare bene all’ambiente che ci circonda. Basta scegliere il sistema Circle e i capi pre-loved, che possiamo vendere e comprare semplicemente con un click. L’acquisto di capi pre-loved permette di risparmiare sulle emissioni di anidride carbonica e sul prezzo: tutti i vestiti sono verificati da na-kd ed è possibile acquistare capi di seconda mano anche insieme a capi assolutamente nuovi.

Un’occasione in più per essere alla moda in maniera green, facendo spazio nell’armadio e cambiando stile ogni volta che lo desideriamo, senza paura di spendere troppo.

