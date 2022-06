Forge of Empires - concentrati sulla palla della stagione calcistica

È iniziata la stagione calcistica in Forge of Empires, e l'allenatore Miller ha bisogno di tutti sul campo. L'evento annuale è arrivato e il campo di allenamento ti aspetta: è tempo per i giocatori di FoE di scegliere la propria squadra di calcio.

Partecipare all'evento calcistico porta una nuova modalità di strategia e competizione su Forge of Empires: gli utenti selezionano la propria squadra e recuperano bibite energetiche per indirizzare la palla sul campo, passandola da giocatore a giocatore. Ogni passaggio può fare la differenza: un passaggio corto consuma meno bibite energetiche, ma un passaggio lungo porta più rapidamente al gol. Bisognerà tenere a mente pertanto velocità e resistenza a ogni mossa! Il calcio è uno sport faticoso, e le squadre hanno bisogno di bibite energetiche per restare in gara: è possibile ottenere le bibite energetiche completando le richieste di Mister Miller.

La selezione della squadra è fondamentale, e le Carte Giocatore che vengono raccolte durante l'evento permettono un po' di scelta nella selezione dei giocatori. Ciascuna nuova Carta Giocatore sbloccherà un nuovo giocatore o aumenterà il livello di uno già presente in squadra; man mano che migliorano le abilità calcistiche, migliorano anche le ricompense che possono essere sbloccate partecipando all'evento. Durante l'allenamento, i passaggi nella squadra sbloccheranno un premio casuale da un giocatore a scelta, oltre a fornire una probabilità di vincere la Specialità del giorno attuale. Gli utenti che riescono ad attraversare il campo di gioco e segnare un gol riceveranno il Gran Premio.

I giocatori di Forge of Empires possono inoltre partecipare al Torneo di calcio di questa stagione. Per partecipare basta possedere tre biglietti, che possono essere ottenuti tramite gli incarichi dell'allenatore Miller o aspettando con pazienza: verrà generato un biglietto ogni otto ore. È possibile selezionare la difficoltà della partita (facile, media o difficile) prima del calcio d'inizio, dopodiché i capitani potranno scegliere una formazione che si adatti all'avversario. Le stelle del calcio hanno le proprie posizioni preferite, quindi scegliere il giocatore giusto per lo slot giusto può fare la differenza tra vittoria e fallimento.

Il gran premio di questo evento è la Fattoria eolica, un edificio a catena composto dal Mulino a vento Gentiana e quattro Fattorie eoliche. Tra di loro, questi cinque elementi forniscono Attacco e Difesa aumentati e potenziamenti delle monete, oltre a varie opportunità di vincere quantità diverse di Beni man mano che l'edificio sale di livello. Ci sono anche miglioramenti per quattro trofei Coppa del Calcio esclusivi e sette nuovi ritratti esclusivi per l'evento da vincere.

Forge of Empires è disponibile gratuitamente su browser e dispositivi mobili Android e iOS.

