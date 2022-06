Amber Heard ha diffamato Johnny Depp : risarcimento di 10,4 milioni di dollari

Nell'ambito del processo che ha vistocontrapporre l'ex moglie, la giuria del tribunale di Fairfax, Virginia, composta da 7 membri (5 uomini e 2 donne), dopo 13 ore in camera di consiglio ha deciso a favore di 'attore che accerta di essere statoper i presunti abusi commessi. La giuria è stata chiamata a pronunciarsi solo sulla diffamazione e non anche sulla commissione, effettiva o meno, degli abusi stessi. L'attrice è stata condannata a risarciredi(10sono i danni e il titolo del).

Il giudice Penney Azcarate del tribunale di Fairfax, Virginia, ha ridotto a 350.000 dollari i 5 milioni di danni "punitivi" che la giuria ha inflitto all'attrice. Azcarate ha applicato il limite massimo per i danni "punitivi" nello stato della Virginia, pari a 350mila dollari. L'attore non era presente in aula perché si trova ancora in Gran Bretagna, dove ieri ha recitato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra, mentre Heard è rimasto imperturbato durante la lettura della sentenza senza mostrare alcuna reazione apparente. Secondo la giuria, le accuse erano basate su "bufale" costruite ad arte per screditare la reputazione di Depp.

L'attrice ha scritto un articolo sul Washington Post nel 2018, in cui accusava il suo ex marito di violenze e abusi, in cui si descriveva come una "persona pubblica che rappresenta abusi domestici".

Contestualmente alla Heard è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari (contro i 100 richiesti) perché riconosciuta a sua volta vittima di diffamazione dall'attore, che l'aveva accusata, insieme ai suoi amici, di aver orchestrato tutto. Insomma, nella complicata vicenda giudiziaria, la giuria ha stabilito che i due ex coniugi si sono diffamati a vicenda.

Piccolo colpo di scena in previsione della sentenza che era stata fissata alle 21 ora italiana, quando la giuria è tornata in camera di consiglio per recuperare la documentazione sui danni. Una piccola folla, nulla in confronto ai giorni "caldi" del processo, si è riunita fuori dal tribunale di Fairfax in Virginia per ascoltare l'esito del processo Depp vs Heard.

''La giuria mi ha restituito la mia vita. Sono veramente onorato.'' Queste sono state le prime parole dell'attore Johnny Depp, che ha vinto la causa per diffamazione milionaria contro l'ex moglie Amber Heard.

