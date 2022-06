Topnegozi il sito italiano di cashback e codici sconto che ti fa risparmiare online

Il cashback è un programma di ricompensa grazie al quale i clienti possono ricevere un rimborso parziale dell’importo speso per i loro acquisti. Sebbene nel nostro Paese questa forma non sia ancora diffusa, molti italiani hanno iniziato a conoscere i benefici di questo meccanismo grazie al cashback di Stato avviato dal Governo qualche anno fa. In realtà, però, esistono diversi tipi di programmi ai quali partecipare, che non riguardano soltanto i pagamenti elettronici con carta effettuati nei punti fisici, ma programmi sempre attivi, non legati ad iniziative statali, come il cashback on-line.

Per presentare il meccanismo del cashback on-line e i suoi innumerevoli benefici, soprattutto in termini di risparmio, abbiamo scelto un noto portale italiano di cashback e di codici sconto, Topnegozi.it. Sin dalla sua fondazione nel 2007, questo sito ha rappresentato un vero punto di riferimento per le persone che acquistano on-line e sono alla ricerca di metodi per risparmiare.

Come funziona il cashback su Topnegozi

Il cashback di Topnegozi è uno dei più completi in Italia, infatti, puoi ottenere delle ottime percentuali di rimborso, tra le più alte in Italia. Il portale conta oltre 350.000 utenti registrati e tanti di loro ogni giorno si collegano al sito e comprano online cliccando sul link "Acquista con cashback"!

Il funzionamento di questo circuito è davvero semplicissimo: basta infatti registrarsi gratuitamente al loro sito e iniziare a fare acquisti in uno degli oltre 900 negozi partner, attraverso i link messi a disposizione sulle pagine di ognuno di essi.

Appena l'acquisto andrà a buon fine, la percentuale di rimborso verrà tracciata e aggiunta al proprio conto personale. Il tutto è veloce, semplice e immediato, e difficilmente si riscontreranno difficoltà, anche perché il procedimento di acquisto on-line resta immutato. Se però dovessi averne bisogno, sappi che potrai contare su un servizio di assistenza davvero eccellente che ti guiderà in qualsiasi caso di bisogno e necessità. L'importante è che ogni tuo acquisto venga fatto sempre passando attraverso il sito Topnegozi, non interrompendo mai la sessione in corso, altrimenti non sarà possibile tracciare la vendita.

Quali sono i negozi che funzionano con il cashback di Topnegozi?

I negozi on-line sui quali iniziare a guadagnare con il cashback sono tantissimi. Trovi negozi di abbigliamento, tecnologia, sport, farmacie, arredamento, libri, gioielli, viaggi e tempo libero. Ci sono tutti i più conosciuti e-commerce, come Unieuro, Sephora, Bershka, Douglas, Nike, Asos, eBay, Amazon e perfino il cashback e codici sconto GNV Grandi Navi Veloci per prenotare e ricevere un rimborso sul traghetto per le tue vacanze. Ogni e-commerce presenta percentuali di rimborso differenti. Un’altra cosa molto importante da conoscere è che non ci sono limitazioni al numero di acquisti che puoi fare, l'unica regola è quella di loggarsi al proprio account su Topnegozi e passare per i link presenti sul loro sito che rimandano direttamente agli e-commerce prima di effettuare l’acquisto on-line.

Perché scegliere un programma cashback con esperienza nel settore?

Il vantaggio di rivolgersi ad esperti di questo meccanismo è evidente. Il sito web è on-line da oltre 15 anni e conta su un team molto esperto e di un’assistenza clienti davvero efficiente. Non solo, grazie alla longevità di questa piattaforma, i negozi partner stringono accordi particolarmente convenienti con loro in termini di rimborsi da offrire ai loro clienti.

Volendo riassumere i principali vantaggi di partecipare ai programmi di cashback attivi su Topnegozi dobbiamo per forza elencare i seguenti:

Esperienza: dal 2007 sui sistemi online di Topnegozi sono transitate milioni di persone;

dal 2007 sui sistemi online di Topnegozi sono transitate milioni di persone; Semplicità di utilizzo: per registrarsi basta un minuto, per poi seguire poche istruzioni fondamentali, dopodiché devi solo acquistare come fai solitamente,

per registrarsi basta un minuto, per poi seguire poche istruzioni fondamentali, dopodiché devi solo acquistare come fai solitamente, Incentivo alla partecipazione: Topnegozi offre 5€ di bonus che verranno aggiunti al conto se si effettua un acquisto in uno dei negozi partner con cashback attivo al momento dell'ordine entro 30 giorni dalla propria iscrizione;

Topnegozi offre 5€ di bonus che verranno aggiunti al conto se si effettua un acquisto in uno dei negozi partner con cashback attivo al momento dell'ordine entro 30 giorni dalla propria iscrizione; Efficiente servizio clienti: per qualsiasi necessità è possibile contattare per e-mail il personale di Topnegozi che risponderà in tempi rapidi, offrendoti competenza e professionalità in ogni momento;

per qualsiasi necessità è possibile contattare per e-mail il personale di Topnegozi che risponderà in tempi rapidi, offrendoti competenza e professionalità in ogni momento; Affidabilità delle transazioni: il sistema funziona perfettamente, le vendite sono sempre tracciate ovviamente sempre che si seguano le linee guida sul corretto funzionamento del cashback;

il sistema funziona perfettamente, le vendite sono sempre tracciate ovviamente sempre che si seguano le linee guida sul corretto funzionamento del cashback; Percentuali di rimborso alte: Topnegozi ha concordato con i negozi partner percentuali più alte rispetto ai suoi competitor per offrirti un rimborso più generoso.

