Hisense: una settimana ricca di sorprese

Previsto un rimborso del 10% per tutti coloro che acquisteranno due o più prodotti tra TV, frigoriferi e climatizzatori dell’azienda cinese e un voucher CHILI per il noleggio di un film. In palio anche un viaggio in Qatar per assistere a una partita dei Mondiali di Calcio 2022.

Hisense, leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, si prepara a un’estate ricca di tecnologia e dà il via alla “Super Brand Week”, una settimana ricca di promozioni su un’ampia selezione di prodotti premium.





Tutti coloro che acquisteranno – a partire da oggi (1 giugno) fino all’8 giugno 2022 inclusi – due o più dispositivi protagonisti dell’operazione potranno ricevere direttamente sul proprio conto corrente un rimborso del 10%. Accedere all’iniziativa è facilissimo. Gli utenti dovranno registrare il loro acquisto, effettuato sia online che in store, sulla landing page dedicata sul sito ufficiale dell’azienda entro non oltre il 13 giugno 2022.

Dai Laser TV ai frigoriferi e climatizzatori di ultima generazione per un’estate all’insegna del tech.

Tra i prodotti in promozione una selezione dei TV top di gamma dell’azienda, in grado di regalare qualità e funzionalità. Tra questi anche gli ultimi Laser TV L9G di Hisense, nella doppia versione da 100” e 120”, dotati di tecnologia a triplo laser (RGB), audio potenziato e 25 mila ore di puro intrattenimento.

Per chi invece vuole rinnovare la propria cucina con un tocco di stile sarà possibile acquistare ad esempio il frigorifero French Door RF632 capace di adattarsi ad ogni ambiente, grazie alla sua perfetta profondità e al design premium e flat delle porte, senza dimenticare innovazione e funzionalità.

Infine, l’operazione “Super Brand Week” coinvolge anche i climatizzatori delle serie Fresh Master e Energy Pro, ideali per coloro che vogliono arrivare preparati al caldo estivo con una particolare attenzione al comfort in casa e all’ambiente grazie alla classe di efficienza energetica A.

Con la “Super Brand Week” spazio anche al grande cinema e ai Mondiali di Calcio in Qatar.

Le sorprese non finiscono qui. Infatti, tutti gli utenti che registreranno il proprio acquisto entro il termine ultimo riceveranno anche un voucher per il noleggio di un film su CHILI, l'applicazione per tutti gli appassionati di cinema con migliaia di titoli e prime visioni, valido fino al 30 giugno 2022.

Inoltre, sarà possibile partecipare all’estrazione finale e vincere un viaggio in Qatar per due persone per assistere a una partita dei Mondiali di Calcio 2022, comprensivo di volo aereo e pernottamento.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato https://hisense.it/tipremia/

Altre News per: hisensesettimanariccasorprese