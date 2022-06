Guerra Ucraina : In Russia sono in corso esercitazioni nucleari

Le forzerusse stanno svolgendonella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa Interfax, citando il ministero della Difesa russo. Circa 1.000 militari si stanno esercitando in manovre intensive utilizzando oltre 100 veicoli tra cui i lanciamissili balistici intercontinentali Yars, ha affermato il dicastero.

Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici Himars, con gittata di 80 Km. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione dopo che il presidente Biden ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi missilistici più avanzati. Biden ha anche spiegato che le nuove armi "permetteranno di colpire con più precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia". Scopo degli Stati Uniti, ha aggiunto, è quello "di vedere un'Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera, dotata dei mezzi per dissuadere o difendersi da nuove aggressioni".

"Non cerchiamo una Guerra tra Nato e Russia. Per quanto non sia d'accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Usa non cercheranno di rovesciarlo". Così Biden sul New York Times. "Finché gli Usa o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti nel conflitto, nè inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe. Non stiamo incoraggiando l'Ucraina a colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la Guerra solo per infliggere dolore alla Russia", ha detto.

"I Paesi europei hanno deciso di limitare in modo significativo le importazioni di petrolio dalla Russia. E sono grato a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo accordo". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto intervento video su Telegram riferendosi al sesto pacchetto di sanzioni decise dall'Unione europea. "Il risultato pratico è decine di miliardi di euro in meno, che la Russia non potrà ora utilizzare per finanziare il terrorismo", ha aggiunto.

