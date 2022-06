Nintendo @ Fuorisalone 2022 - A casa ovunque

NINTENDO SWITCH ACCOGLIE E COINVOLGE I VISITATORI DI

"A CASA OVUNQUE", LO SPAZIO IBRIDO

DI THE PLAYFUL LIVING & SFERA MEDIA GROUP





Durante la settimana del Fuorisalone 2022, Nintendo offrirà momenti di svago e la possibilità di divertirsi in compagnia con i videogiochi più in voga del momento ai visitatori dell’attesissimo evento all’insegna del design che animerà Milano per un’intera settimana. Dal 6 al 12 giugno, infatti, Nintendo sarà presente all’interno di A casa ovunque: un evento ibrido che mescola esperienze digitali e fisiche per riflettere sulla nuova concezione dell’accoglienza.

A casa ovunque, in via Savona 35 a Milano,proporrà 6 ambienti dedicati all’accoglienza, all’abitazione, al lavoro, all’acquisto, all’intrattenimento, alla cultura: un nuovo modo di vivere la quotidianità e di stimolare le relazioni sociali promuovendo le nuove forme di “famiglie” e di casa.Proprio qui sarà possibile giocare con Nintendo Switch, la console ibrida targata Nintendo che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile che permette ai giocatori di godersi un’esperienza da console casalinga completa quando, dove e con chi vogliono. Ogni giorno, dalle ore 10:00 fino alle 21:00 – solo lunedì 6 l’apertura sarà dalle 11:00 alle 20:00 - ci si potrà divertire con il nuovissimo Nintendo Switch Sports, erede dell’iconico Wii Sports che permette di giocare a sei differenti sport utilizzando i movimenti di braccia e gambe.

All’interno di A Casa Ovunque, uno spazio dove è possibile osservare, testare, giocare, trovare ispirazioni e soluzioni al bisogno di “stare bene”, Nintendo porta l’entertainment di Nintendo Switch Sports, una collezione di giochi sportivi divertenti, intuitivi e adatti proprio a tutti, a prescindere dall’età o dal livello di abilità con i videogame, che rievoca i vecchi fasti diWii Sports aggiungendo al contempo interessanti novità. Ad attendere i giocatori ci sono sei sport, tra cui tre new entry assolute per la serie – Pallavolo,Badminton e Calcio – e tre grandi ritorni – Bowling, Chanbara e Tennis – tutti giocabili con i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti eseguiti nel mondo reale. Non solamente quelli delle braccia, ma anche delle gambe: per la prima volta, sarà infatti possibile collegare la fascia per la gamba a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori del Calcio.

Nintendo attende i visitatori di A casa ovunque, dal 6 al 12 giugno in via Savona 35, insieme a The Playful Living & Sfera Media Group - Divisione Infanzia di RCS MediaGroup - Style Piccoli.

