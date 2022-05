Wonder Boy Collection Recensione Playstation

Quattro grandi titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi



è una raccolta per festeggiare il 35° anniversario della serie. Le piattaforme scelte sono(su PlayStation 5 grazie alle funzioni di retro compatibilità). La collezione include quattro giochi:(1986),(1987),(1991) e(1994). ININ Games per l'occasione ha restaurato tutti i titoli. Infatti, la raccolta di Wonder Boy Collection presenta caratteristiche aggiuntive come filtri grafici, shader, riavvolgere o accelerare il gioco, salvare in qualsiasi momento e una galleria di artwork. Come accennato la Wonder Boy Collection è composta da quattro giochi, con due titolie due titoli



I giochi della collezione



- Il primo Wonder Boy (Adventure Island in occidente) è un platform arcade molto semplice e lineare. Tanya, la fidanzata del giovane protagonista Tom Tom, viene rapita dal malvagio stregone Drancon. Tom Tom, armato solo del proprio coraggio, parte per affrontare Drancon e salvare la sua bella. Essedendo un platform a scorrimento, l'obiettivo principale è quello di muoversi costantemente, eliminare i nemici raccogliendo tutta la frutta possibile. Un gioco estremamente semplice e divertente.





- Il secondo titolo di questa raccolta è. Nonostante sia un, presenta alcuni elementi di un gioco di ruolo ed è molto incentrato sull'esplorazione. Anche se soffre di qualche problema nei controlli, alla fine risulta abbastanza interessante da giocare. Questo titolo ha chiaramente influenzato le produzioni successive. Infatti, ha fatto abbandonare le semplici ambientazioni viste nel primo capitolo per passare a quelle, più complesse, basate sull'esplorazione.





- Il terzo gioco della collezione e, un gioco per. Questo titolo migliora ed espande tutto quello visto nei primi due capitoli. Tutto è migliorato;, design dei livelli, sonoro e illuminazione. Visto che è un gioco pervengono aggiunti i file di salvataggio. Purtroppo i controlli e le collisioni restano sempre un pò imprecisi. Tuttavia, si gioca bene e diverte abbastanza.





- Il quarto gioco èil migliore della collezione. Viene eliminato il protagonista maschile e l'ambientazione cambia; si passa dalla tradizionale fantasy a una di ispirazione araba. Ora la protagonista è, una ragazza dai capelli verdi. Asha si muove a grande velocità saltando e colpendo i nemici in dei livelli molto curati e colorati. Ad aiutarla a superare gli ostacoli ci pensa il suo piccolo amico blu. Le migliorie ci sono, anche sè il titolo, di, segue la struttura dei tre precedenti capitoli. La bella grafica, le musiche epiche, i boss giganti e il design curato lo rendono una gioia da giocare.





Conclusioni



La Wonder Boy Collection, co-sviluppata da Ratalaika Games, si può riassumere come una buona raccolta. Tutti i giochi su PS5 girano bene, però sicuramente gli ultimi due titoli della raccolta offrono un comparto tecnico migliore. Ci sono anche molte opzioni di risoluzione, proporzioni e tanti filtri visivi per modificare lo schermo. Il menu è scarno e l'interfaccia inizialmente risulta un pò confusa. La Wonder Boy Collection include delle Art Gallery, salvataggi e una rewind function. I titoli Arcade hanno delle buone colonne sonore, mentre quelli per Console un pò meno. Detto questo mi sento di consigliare questa collezione ai fan, e a tutti quei giocatori che vogliono riscoprire questi grandi titoli classici che hanno fatto la storia dei videogiochi.



Voto 7.5/10



