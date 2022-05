Test d'inglese online, dove farlo e perché è importante

Vi serve sapere qual è il vostro livello di inglese, ma non volete sostenere un esame ufficiale? Allora un test di inglese online è ciò che fa per voi, così scoprirete a che punto siete nell’apprendimento di questa bellissima lingua e se siete pronti per partire all’avventura, per ottenere una certificazione o candidarvi per un lavoro.

Continuate a leggere per scoprire esattamente come mai dovreste fare un test di inglese e come funzionano solitamente queste valutazioni.

Test di inglese perché farlo

Ormai non si può più fare a meno di sapere l’inglese, ma è importante anche essere consapevoli del proprio livello di competenza nella lingua specifica per poterlo utilizzare in vari ambiti che spaziano dal lavoro, allo studio, all’uso personale. Per avere chiaro in mente a cosa potrebbe servirti fare un test di inglese online, ecco alcune delle motivazioni principali per cui tutti dovrebbero farlo:

Per lavoro : è vero che la maggior parte dei datori di lavoro richiede una certificazione ufficiale che attesti il livello di inglese dei propri dipendenti, ma magari non stai cercando il lavoro della vita e ti serve solo un’indicazione anche informale di quale sia il tuo livello di inglese . Ad esempio, se sei uno studente e vuoi fare guadagnare qualcosa dando ripetizioni , puoi svolgere il test e stampare il risultato da mostrare poi ai genitori dei tuoi potenziali studenti , senza dover spendere una certa cifra per sostenere la certificazione ufficiale;

: è vero che la maggior parte dei datori di lavoro richiede una certificazione ufficiale che attesti il livello di inglese dei propri dipendenti, ma magari non stai cercando il lavoro della vita e ti serve solo . Ad esempio, se sei uno studente e vuoi fare guadagnare qualcosa dando , puoi svolgere il test e stampare il risultato da , senza dover spendere una certa cifra per sostenere la certificazione ufficiale; Per studio : anche per essere ammesso alle università straniere e ai corsi universitari in lingua avrai bisogno di una certificazione ufficiale, ma svolgere un test una tantum mentre sei ancora studente, sia delle superiori sia universitario , non può fare altro che bene. Infatti, tramite un test di inglese online potrai tenere sott’occhio i tuoi progressi in un altro modo oltre ai voti che prendi nelle verifiche e agli esami a scuola, così da essere ancora più motivato a migliorare ;

: anche per essere ammesso alle università straniere e ai corsi universitari in lingua avrai bisogno di una certificazione ufficiale, ma svolgere un test una tantum mentre sei ancora studente, , non può fare altro che bene. Infatti, tramite un test di inglese online potrai in un altro modo oltre ai voti che prendi nelle verifiche e agli esami a scuola, così da essere ancora più ; Per hobby: forse potrà sembrarti strano, ma svolgere un test di inglese per hobby ha un senso preciso. Se ad esempio vuoi buttarti e fare un viaggio da solo oppure provare un’esperienza come ragazza alla pari e cose del genere, sicuramente questo test potrà darti un’indicazione di come sei messo nella lingua inglese ancora prima di partire, di svolgere test ufficiali o altro ancora.

Insomma, è chiaro che fare un test di inglese online è il modo più semplice e veloce per sapere a che livello siete e come ve la cavereste all’estero o ad insegnare, ma soprattutto vi fa capire se, in base ai vostri obiettivi, vi servirebbe un corso di inglese per potenziare le vostre competenze o colmare eventuali lacune che avete accumulato negli anni.

Test di inglese online come funziona

Come ogni test relativo ad un ambito, anche il test di inglese online servirà per capire a che livello sei, sia per un tuo utilizzo personale del risultato, sia per usarlo poi a livello informare nella tua vita, ma anche per sapere in quale classe essere smistato se hai intenzione di iscriverti ad uno dei corsi proposti dalla scuola che offre tale servizio.

Insomma, il test di inglese online dovrà comprendere tutte le capacità che bisogna verificare quando si parla di livello linguistico, quindi saranno valutate le tue competenze nell’ascolto, nella produzione orale, nella comprensione scritta e nella produzione scritta. Se non sei del settore e non hai mai sostenuto un test di lingua o una certificazione, queste categorie hanno dei nomi specifici, ossia: listening, speaking, reading e writing, tutti derivanti dal verbo che indica l’azione da svolgere.

In base all’ente che offre il test di lingua online, questi esercizi potranno essere più simili a quelli delle certificazioni ufficiali, seguendo le loro linee guida e un’impostazione simile della verifica, oppure più generici o personalizzati su un loro modello di insegnamento e assimilazione specifico.

Dove fare il test di inglese online

Se stai cercando un sito che ti permetta di svolgere un test di inglese online, puoi affidarti a https://www.wallstreet.it/ , il quale propone diverse tipologie di test in base al tuo ambito e al tuo scopo: puoi scegliere se svolgere un test generico, se verificare le tue competenze ad un certo livello, se metterti alla prova nell’inglese per il lavoro o, ancora, valutare come ti classificheresti in un test indicato in ambito accademico come l’IELTS.

Altre News per: testingleseonlinedovefarloperchéimportante