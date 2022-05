SD Gundam Battle Alliance - svelata la data di uscita

Un'alleanza bellica per correggere un mondo sbagliato. La storia si svolge nell'Universo G, un mondo in cui le consuetudini di Gundam mutano in modo imprevedibile.



Per correggere la storia distorta di questo mondo, il giocatore conduce una squadra di tre unità composta da Mobile Suit e piloti provenienti da tutta la storia di Gundam - una vera alleanza bellica.



Cosa si cela dietro alla falsa storia...

SD Gundam Battle Alliance arriverà il 25 agosto solo in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC. Le versioni PlayStation e Xbox avranno l’upgrade gratuito a PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Da oggi sono disponibili i pre-order digitali del gioco. Per Nintendo Switch, invece, saranno disponibili più avanti.

