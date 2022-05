DESTINY 2 - AFFRONTA GLI INCUBI NELLA SEGRETA DUALITÀ

Oggi Bungie lancia una nuova segreta su Destiny 2: "Dualità". I guardiani esploreranno gli psicomondi in guerra di Calus, l'Imperatore dei cabal in esilio, per portare a termine un'audace operazione e sottrargli i più reconditi segreti.





I giocatori potranno ottenere del bottino disponibile soltanto con la segreta, come nuove armi e armature leggendarie, un'arma esotica con catalizzatore e altro ancora.



Coloro che riusciranno a completare la segreta durante la Stagione dei Tormentati sbloccheranno l'acquisto della felpa con cappuccio Esplorazione Profonda della Häkke e della spilla Rubapensieri nel Bungie Store.



I giocatori che desiderano inoltrarsi nella segreta "Dualità", possono farlo acquistando l'Edizione Digitale Deluxe de La Regina dei Sussurri o la Chiave delle segrete de La Regina dei Sussurri (in cambio di 2000 monete d'argento). Entrambe le opzioni garantiscono l'accesso a "Dualità" e alla prossima segreta, in arrivo con la stagione 19.

