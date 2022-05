GTA Online: vi presentiamo The Vespucci Job (Remix)

In più, bonus per membri dell’MC, GTA$ e RP doppi in tutti gli Incarichi per boss e CEO, e altr





Tutti i beni di Backlot City si stanno riversando nelle strade di Los Santos: si tratta di una serie di veicoli stellari, perfetti per un pilota molto particolare... Cavalca le tue manie di protagonismo in The Vespucci Job (Remix), una sfida al cardiopalma da affrontare al volante in sette mappe ispirate ai successi di Vinewood.



Il succo di The Vespucci Job (Remix) non è molto diverso da quello della sua versione precedente: un Fuggitivo attraversa i checkpoint mentre una squadra di inseguitori cerca di eliminarlo con qualsiasi mezzo necessario. In queste nuove gare la piccola Issi classic viene sostituita con una serie di veicoli iconici, tra cui auto sportive classiche, motociclette e muscle car personalizzate; gli inseguitori, invece, avranno a disposizione auto della polizia, muscle car blindate ed elicotteri d'assalto per fermare la corsa del Fuggitivo.



Questa settimana, chiunque deciderà di provare questa nuova versione di una modalità classica riceverà GTA$ e RP doppi.





Bonus e ricompense doppie per gli MC



Unisciti insieme al tuo Motocycle Club e immergiti nelle attività criminali completando le Commissioni della Clubhouse, affrontando i rivali negli Incarichi dell’MC e partecipando alle competitive Sfide dell’MC per ricevere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. In più le scorte per gli stabilimenti di Centauri sono scontate del 50% per i prossimi sette giorni: approfittane!



Se vuoi una mano, sappi che le abilità dell’MC, tra cui il Testosterone Bull Shark, la richiesta di un veicolo, la consegna di munizioni e di giubbotti antiproiettile, saranno gratuite fino al 1° giugno.



GTA$ e RP doppi negli Incarichi per boss e CEO e salari doppi per associati e guardie



I signori della criminalità e i loro scagnozzi possono ricevere profitti doppi in GTA$ e RP completando Incarichi per boss e CEO. Le guardie e gli associati, invece, possono avere salari doppi in cambio dei loro servigi.



Prova a tempo di Hao’s Special Works



Massacra i tuoi pneumatici tra Sandy Shores e La Puerta in un veicolo migliorato da Hao’s Special Works nella nuova Prova a tempo HSW della settimana.



Veicolo prova premium di Hao: Übermacht Sentinel XS



Visita Hao’s Special Works nell’Autoraduno di LS e prova il veicolo di prova premium di questa settimana: si tratta della Übermacht Sentinel XS, una berlina d’importazione riempita di fluidi in grado di migliorarne le performance e avvolta nella livrea HSW Racing.



GTA$ e RP doppi nella serie di sfide del bunker



Vai sottoterra e rivisita una selezione di varianti sotterranee delle modalità competitive della serie di sfide del bunker, che forniranno GTA$ e RP doppi questa settimana.



GTA$ e RP doppi in Vaffancamion



Vaffancamion chiede una semplice domanda: "Quanto è difficile far arrivare un camion intatto fino ai confini del Grand Senora Desert? " La risposta dipende dalla ferocia degli attaccanti. La sfida inizia non appena i trasportatori si mettono al volante nell'area industriale di Terminal. Che il camion arrivi a destinazione o meno, questa settimana entrambe le squadre riceveranno ricompense doppie



GTA$ e RP doppi nelle Operazioni mobile



Usa il touchscreen all'interno del centro di comando del tuo Centro Operativo Mobile per dimostrare la tua abilità ai comandi di una flotta di veicoli armati. Aiuta l'Agente 14 nelle Operazioni mobili per ottenere ricompense doppie fino al 1° giugno.



Veicolo trofeo dell’Autoraduno: Bravado Youga Classic



Hai visto il Bravado Youga Classic sullo Slamtruck al centro dell'Autoraduno? Posizionati tra i primi 5 nelle gare dell'Autoraduno di LS per 2 giorni di fila e sarà tuo, senza che tu debba rispondere a nessuna domanda.



Prova la Vulcar Fagaloa, la Declasse Vamos e la Dinka Jester RR



Visita l'area di prova nelle dell'Autoraduno per guidare la Vulcar Fagaloa, la Declasse Vamos e la Dinka Jester RR e metterle alla prova in una Corsa ai checkpoint, in una Prova a tempo o in una gara di accelerazione improvvisata sul tracciato verniciato.



Primo premio del Casinò Diamond: Übermacht Revolter



Dopo aver fatto un salto nella piscina sul tetto, vai nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Il primo premio della settimana è l'Übermacht Revolter, una discreta berlina con potenzialità belliche.



SCONTI:



Assicurati di avere spazio per accumulare e rivendere beni a volontà: questa settimana i magazzini e i magazzini per veicoli sono scontati del 30%. Nel frattempo, chiama Imani tramite il telefono e richiedi il suo aiuto (Fuori portata, Servizio moto) per avere un vantaggio sulla tua concorrenza: potrai averli con uno sconto del 75%.



In più, potenzia la tua flotta di veicoli approfittando degli sconti della settimana:





Benefactor Turreted Limo – 30% off

Declasse Granger 3600LX – 30% off

Vapid Caracara – 30% off

Declasse Vamos – 30% off

Vulcar Fagaloa – 40% off



GTA+



I vantaggi del mese dell’abbonamento GTA+:



Agenzia di Rockford Hills per accedere a The Contract

Grotti Brioso R/A e modifica HSW con 2 livree esclusive

Abbigliamento e accessori gratis

GTA$ doppi nei Contratti confidenziali

Bonus aggiuntivi per gli abbonati



Vai sul sito di GTA+ per scoprire tutti i vantaggi dell’abbonamento GTA+ disponibili fino all’1 giugno. Per saperne di più su come sfruttare al massimo l’abbonamento GTA+, dai un’occhiata alla Guida a GTA+.



