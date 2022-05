Come funziona il 730

Nonostante il 730 si faccia ogni anno, sono molte le persone che continuano ad avere dubbi su come vadano letti e interpretati i dati da inviare o che non sappiano quanti e quali altri documenti siano necessari. Questo può accadere soprattutto quando non si hanno ben chiare le procedure: il 730 è il modulo che si utilizza per presentare la dichiarazione dei redditi e, tranne per alcune categorie esenti, tutti devono presentare la documentazione entro una specifica data, che solitamente è sempre fissata per il 30 settembre. Aggiornarsi sulle scadenze quindi è la prima cosa che bisogna fare per non rischiare di dover pagare una sanzione; dopodiché bisognerà raccogliere tutta la documentazione che riguarda i redditi dell’anno precedente e presentarla. Ci si può recare al CAF, da un commercialista o all’Agenzia delle Entrate per presentare la dichiarazione, ma da un po’ di anni è possibile optare per una scelta piú comoda. Infatti anche questo settore si sta digitalizzando e finalmente è possibile farlo anche online su piattaforme dedicate facendosi seguire da esperti. Per capire come funziona, andiamo a vedere i passaggi che bisogna fare e quali sono le istruzioni per il 730 per il 2022 per compilare il modulo online.

L’importanza della piattaforma giusta

Per fare il 730 online in modo sicuro e veloce bisogna prima di tutto scegliere la piattaforma giusta. Affidiamoci solo a portali certificati e gestiti da un team di professionisti, che possono aiutarci a facilitare le operazioni senza dover uscire di casa. Questa soluzione la può utilizzare anche chi non è competente in materia perché si possono consultare le domande più frequenti e chiedere il consulto di un esperto in caso di dubbi.

Grazie ad un linguaggio semplice e adatto a tutti, il 730 online diventa una soluzione vantaggiosa, soprattutto per chi è abile con la tecnologia. Basta registrarsi, inserire le informazioni richieste e i documenti per fare la dichiarazione dei redditi online. Il team della piattaforma si occupa di verificare i dati e di effettuare un controllo su tutta la documentazione prima di inviare il modulo.

Fare il 730 online non costa molto è può essere un metodo molto conveniente per chi non può muoversi di casa. Le persone anziane possono farsi aiutare da un familiare: basta avere a disposizione un computer, uno smartphone o un tablet con un’ottima connessione Internet.

Procedure per il 730 online

Fare il 730 online è semplice se si sceglie una piattaforma professionale e i passaggi sono davvero pochi e intuitivi. Per prima cosa bisogna creare un account effettuando la registrazione in cui vengono inseriti dati personali e lavorativi, tra cui indirizzo di residenza, codice fiscale, documento d’identità, sostituto d’imposta (nel caso lo si abbia), numero di telefono e indirizzo e-mail. Alcuni passaggi vengono facilitati tramite delle domande a risposta diretta, in modo che la compilazione sia ancora più automatica e facilitata. Per procedere bisogna caricare tutti i documenti richiesti, utilizzando la camera dello smartphone o facendo l’upload di un pdf di un foglio scansionato.

Bisogna inserire tutta la documentazione che si riferisce ai redditi percepiti l’anno precedente, di qualsiasi tipo. Inoltre, possono essere aggiunte anche ricevute di spese mediche, di interventi edili e molto altro. Se non sappiamo quali spese possiamo inserire, basta rivolgersi agli esperti che ci assistono durante la compilazione, inserendo scontrini e ricevute. Dato che si tratta di piattaforme che trattano dati delicati e personali, viene chiesta la verifica del profilo tramite documento d’identità per una maggiore sicurezza. Bisogna quindi scansionare il documento tramite una foto o PDF. Fare il 730 online è economico e vantaggioso sotto diversi aspetti, inoltre è sempre presente un team di esperti fiscali che controllerà i documenti e segnalerà eventuali errori da correggere prima dell’invio. In seguito verrà comunicato se si è a credito o a debito, ma alle volte il saldo può essere anche a zero.

Altre News per: comefunziona