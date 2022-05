The Sims - le storie familiari immedesimano di più i giocatori

Oggi, una delle famiglie Sims più iconiche (e, siamo sinceri, la preferita da tutti) sarà oggetto di un profondo restyling. Sto parlando, ovviamente, della famiglia Goth: Mortimer, Bella, Cassandra e Alexander Goth si rifanno il look!





Con questo restyling all'orizzonte, è il momento perfetto per approfondire la ricca storia della famiglia Goth e la storia che circonda loro e altri importanti personaggi non giocabili del mondo di The Sims.





In un gioco tutto incentrato sul controllo da parte del giocatore, i PNG giocano ancora un ruolo fondamentale nell'aiutare a rendere ogni città viva e coinvolgente, e la famiglia Goth continua ad appassionare i fan di lunga data della serie.

