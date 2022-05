Redmi Note 11T Pro e Pro+ sono ufficiali

Xiaomi ha presentato in Cina i nuovi smartphone della gamma Note: 11 Pro 5G e Pro+ 5G. Quersti due nuovi device introducono alcune novità lato hardware e poco più. I due smartphone sono molto simili le differenze più marcate sono lo spessore, il peso, la RAM e la batteria - 5.000mAh per il Pro e 4.400mAh per il Pro+.

Entrambi i modelli montano la nuova MIUI 13, basata su Android 12, e processoriMediaTek Dimensity 8100. Il display è un ottimo LCD da 6,6 pollici con risoluzione 2460x1080 e refresh rate fino a 144Hz. La luminosità è pari a 650nit.

Prezzi



Redmi Note 11T Pro

6/128GB: 1.799 yuan, circa 252 euro

8/128GB: 1.999 yuan, circa 280 euro

8/256GB: 2.199 yuan, circa 308 euro

Redmi Note 11T Pro+

8/128GB: 2.099 yuan, circa 294 euro

8/256GB: 2.299 yuan, circa 322 euro

8/512GB; 2,499 yuan, circa 350 euro





Specifiche Tecniche:

processore: MediaTek Dimensity 8100 5nm (TSMC)

MediaTek Dimensity 8100 5nm (TSMC) display: LCD 6,6" FHD+, 20,5:9, refresh rate fino a 144Hz, contrasto 1.400:1, campionamento 270Hz, luminosità 650nit, DisplayMate A+, HDR10, Dolby Vision



LCD 6,6" FHD+, 20,5:9, refresh rate fino a 144Hz, contrasto 1.400:1, campionamento 270Hz, luminosità 650nit, DisplayMate A+, HDR10, Dolby Vision memoria: 11T Pro: 8/256GB, 8/128GB, 6/128GB - 11T Pro+: 8/512GB, 8/256GB, 8/128GB



11T Pro: 8/256GB, 8/128GB, 6/128GB - 11T Pro+: 8/512GB, 8/256GB, 8/128GB connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Galileo, Beidou, Glonass, QZSS



5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Galileo, Beidou, Glonass, QZSS dual SIM: sì

sì audio: doppio speaker



doppio speaker OS: MIUI 13 basata su Android 12



MIUI 13 basata su Android 12 fotocamere: anteriore: 16MPposteriori: 64MP principale, 1/1,72" (4-in-1), pixel 1,6um8MP ultra grandangolare, FOV 120°2MP macro



anteriore: 16MPposteriori: 64MP principale, 1/1,72" (4-in-1), pixel 1,6um8MP ultra grandangolare, FOV 120°2MP macro batteria: 11T Pro: 5.000mAh, ricarica cablata 67W - 11T Pro+: 4.400mAh, ricarica cablata 120W



11T Pro: 5.000mAh, ricarica cablata 67W - 11T Pro+: 4.400mAh, ricarica cablata 120W dimensioni e peso: 11T Pro: 163,4x74,29x8,87mm per 200g - 11T Pro+: 163,4x74,29x8,9mm per 198g



11T Pro: 163,4x74,29x8,87mm per 200g - 11T Pro+: 163,4x74,29x8,9mm per 198g colori: Atomic Silver, Time Blue, Midnight Black.

