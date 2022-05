Legends of Runeterra: arriva la nuova espansione Erranti dei mondi

Nuove regioni: Noxus e Demacia, oltre a Piltover e Zaun, Ionia e Bilgewater

Nuovi sistemi di progressione permanenti:

Livelli leggenda che potenziano il tuo intero elenco di campioni

Livelli stelle campione che forniscono abilità uniche ai tuoi campioni e sbloccano nuove parti delle loro avventure personali

Livelli campione ripensati ed estesi per potenziare i tuoi campioni preferiti fino a nuove e straordinarie vette

La nuova espansione di Legends of Runeterra, Erranti dei mondi, introduce quattro nuovi campioni, inclusi i nostri primi campioni specifici di Runeterra, nuove parole chiave, oltre 65 carte collezionabili e l'uscita del Cammino dei campioni 2.0.Scoprite tutte le novità in arrivo con l'espansione nei dettagli qui sotto e preparatevi a intraprendere un nuovo cammino con Erranti dei mondi, a cui potrete giocare a partire da domani 25 maggio intorno alle ore 20:00!Erranti dei mondi porta un enorme aggiornamento al Cammino dei campioni! La versione 2.0, una rielaborazione fortemente ampliata della celebre modalità PvE lanciata nel novembre scorso, dà ai giocatori la possibilità di esplorare Runeterra come mai prima d'ora:Avventure nel mondo per mettere alla prova la vostra potenza e abilità con uno qualsiasi dei vostri campioniC'è davvero tanto da scoprire nel Cammino dei campioni 2.0: vi consigliamo di guardare il video Il nuovo Cammino dei campioni in alto per conoscere tutti i dettagli!

Nella scorsa settimana abbiamo rivelato tutte le carte introdotte in Erranti dei mondi. Consultate una di queste gallerie per scoprire la lista completa e iniziare a progettare i vostri mazzi per il giorno del lancio!

Campioni e origini di Runeterra:

Erranti dei mondi introduce i campioni di Runeterra, ovvero campioni che non appartengono ad alcuna regione. Aggiungere un campione di Runeterra al tuo mazzo funziona come una regione e ogni campione di Runeterra ha una regola speciale per la creazione del mazzo, o Origine, che stabilisce quali carte possano essere giocate al suo fianco, fornendovi un mare di nuove possibilità!

Generazione:

Genera fa nascere dalle profondità del mare potenti tentacoli e accresce la loro forza a livelli incredibili per devastare gli avversari!

Doni:

Una variante delle classiche trappole, i doni sono effetti che si collegano alle carte del vostro mazzo attivandosi quando vengono pescati. Bard e i suoi amici lasciano nel mazzo il nostro primo dono, Campanelle, che potenzia le carte che avete in mano quando viene pescato

Jhin è il primo campione di Runeterra in assoluto e la sua Origine, Il virtuoso, permette ai giocatori di aggiungere qualsiasi carta con abilità nel proprio mazzoAnnie porta la sua potenza distruttiva in LoR ed è pronta a disintegrare i nemici con l'aiuto di Tibbers!Bard è il secondo campione di Runeterra di Erranti dei mondi, e con i suoi alleati musicali può piazzare mucchi di Campanelle nel vostro mazzo per fornire grandi doni alle carte che avete in mano!Aiutata dalla Madre serpente Nagakabouros, Illaoi evoca e potenzia devastanti tentacoli per sbriciolare il Nexus nemicoCombatterete per preservare il flusso del tempo o per deviarlo oltre i suoi confini? Scegliete il vostro futuro ora. L'evento Pulsefire inizia con la patch 3.8.0 e contiene un sacco di nuove emote, guardiani, dorsi delle carte e molto altro, tutto in chiave hi-tech, oltre all'esclusivo aspetto Akshan Pulsefire come ricompensa finale.

