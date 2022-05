ARRIVA IL “MONOPOLY RIMINI”

Dal lontano 1935 a oggi ha fatto divertire più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 paesi nel mondo. È il mitico Monopoly, un’icona pop per tutti gli amanti del gioco e non solo: ha conquistato tantissimi ambiti, dal cinema alla moda e il design. Del resto, chi non si è sentito dire almeno una volta nella vita “vai in prigione senza passare dal Via!”? A 87 anni dalla sua nascita, per festeggiare l’arrivo dell’estate e delle tanto agognate vacanze, arriva la versione speciale e limitata “Monopoly Edizione Rimini”: un omaggio alla città che più di tutte rappresenta il turismo estivo italiano a livello internazionale, capitale indiscussa del divertimento “Made in Riviera Romagnola”.



Il gioco sarà disponibile da giugno in esclusiva assoluta all’ipermercato Spazio Conad del Centro Commerciale “Le Befane”. Per ogni scatola venduta - fino al 31 dicembre 2023 - verrà devoluto 1 euro ad AIL, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma di Rimini. Inoltre, sabato 28 maggio - dalle ore 10.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 - “Monopoly Edizione Rimini” in versione gigante, dai Dadi al Tabellone, sarà protagonista di una serie di appassionanti sfide dal vivo tra i tantissimi ospiti del Centro Commerciale, famiglie e bambini compresi. Ma non solo: il tanto desiderato Parco della Vittoria è diventato Largo Ruggero Boscovich, la proprietà dal valore più alto in assoluto che non a caso, mercoledì 1 e giovedì 2 giugno dalle 9.00 alle 18.30, ospiterà altre partite dal vivo sul Tabellone gigante con le principali realtà economiche e simboliche della città al posto delle classiche caselle.

Le regole della versione speciale e limitata “Monopoly Edizione Rimini” rimangono comunque uguali a quelle classiche, che conoscono proprio tutti e ormai si tramandano di generazione in generazione. In questa edizione speciale sarà il mitico Tabellone a cambiare, a cominciare dall’immagine centrale, che ritrae le bellezze più rappresentative di Rimini. Cambiano anche tutte le caselle, dalle Vie alle Piazze. Un esempio? Sulla lussuosa Via Roma adesso troviamo Piazzale Kennedy. E poi le Pedine, altro elemento iconico del gioco che nel “Monopoly Edizione Rimini” non potevano che rappresentare l’estate: occhiali, gelato, infradito, ombrellone, trolley e palme. Ogni elemento del gioco ha un sapore vacanziero e spensierato in perfetta linea con il mood romagnolo, Banconote comprese!



Naturalmente, non possono mancare Imprevisti e Probabilità, ma in “Monopoly Edizione Rimini” cambiano anche loro. Insomma, è tutto su misura, personalizzato ad hoc per tutti i romagnoli o per la miriade di fedeli turisti, che potranno anche ammirare, tra un lancio di dadi e un’asta, i luoghi più iconici della provincia.

