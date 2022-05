Kingston presenta l'SSD esterno IronKey Vault

Kingston Digital presenta IronKey Vault Privacy 80 SSD esterno con crittografia hardware per la protezione dei dati

- Esclusivo touch-screen intuitivo

- Provvisto di certificazione FIPS 197 e crittografia XTS-AES a 256 bit

- Opzione Multi-Password (Amministratore/Utente) con modalità PIN/Passphrase

Kingston Digital Europe Co LLP, affiliata per le memorie flash di Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato oggi il lancio dell'ultima novità della sua linea di prodotti crittografati, IronKey Vault Privacy 80 External SSD (VP80ES). Si tratta del primo innovativo SSD esterno indipendente dal sistema operativo di Kingston con touch-screen e crittografia hardware per la protezione dei dati.

Facile da sbloccare come un qualsiasi smartphone e con funzionalità di trasferimento dei file tramite "drag & drop", il drive VP80ES è progettato per coniugare protezione e semplicità. Dotato di un intuitivo touch-screen a colori certificato FIPS 197 con crittografia XTS-AES a 256 bit, il VP80ES è stato progettato per proteggere i dati e allo stesso tempo essere di facile utilizzo. VP80ES garantisce la protezione da attacchi Brute Force e BadUSB tramite firmware con firma digitale per gli utenti, dalle piccole e medie imprese (PMI) ai content creator. Le sue misure di sicurezza di livello militare lo rendono nettamente superiore ai servizi Internet e Cloud per la protezione di informazioni aziendali importanti, documenti o immagini e video ad alta risoluzione.

Oltre alla facilità d'uso e alla crittografia hardware, il VP80ES offre ulteriori funzioni per la protezione dei dati, come l'opzione Multi-Password (Amministratore/Utente) con modalità PIN/passphrase e regole di password configurabili. Con l’opzione Amministratore, è possibile scegliere tra le modalità PIN numerico o passphrase, impostare regole di password configurabili o attivare opzioni di sicurezza estese come il numero massimo di tentativi di password condivisi, la lunghezza minima della password di 6-64 caratteri, le regole di password alfanumeriche, il timeout automatico per bloccare l'unità, la randomizzazione del layout del touch-screen e la cancellazione sicura per garantire la massima protezione dei file importanti.

La password Amministratore può essere utilizzata per ripristinare i dati e l'accesso in caso di dimenticanza della password utente. Per una maggiore sicurezza, la protezione contro gli attacchi Brute Force del VP80ES cripta l'unità se le password Amministratore e Utente vengono inserite in modo errato per 15 volte1 di seguito.



Non temete di dimenticare la vostra password: la possibilità di usare il carattere "spazio" consente di ricordare più facilmente una passphrase come un elenco di parole, una citazione o il testo di una canzone. In alternativa, è possibile usare un PIN Pad per sbloccare il drive come un qualsiasi dispositivo mobile e per ridurre la frustrazione e i tentativi di accesso non riusciti abilitando il pulsante con il simbolo dell'occhio per visualizzare la password digitata.

Il VP80ES viene fornito in bundle e due cavi adattatori USB 3.2 Gen 1 per collegarsi facilmente a computer e altri dispositivi che supportano USB Type-C® o Type-A. VP80ES è il compagno ideale per tutti coloro che devono avere sempre a disposizione dati e contenuti protetti e cercano quindi una soluzione per la produttività pratica e leggera.

“Dal momento che un numero sempre maggiore di persone lavora da casa e al di fuori dei firewall aziendali, vogliamo offrire alle piccole e medie imprese opzioni di maggiore capacità e sicurezza di livello militare, a complemento delle nostre unità USB crittografate già esistenti,” afferma Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager di Kingston. “IronKey Vault Privacy 80ES fa proprio questo. Grazie al touch-screen a colori, alla miriade di funzioni di sicurezza e alle dimensioni ridotte, gli utenti hanno nelle proprie mani il pieno controllo dei propri dati”.

L'SSD esterno Kingston IronKey Vault Privacy 80 è disponibile nelle capacità di 480 GB, 960 GB e 1920 GB ed è coperto da una garanzia limitata di tre anni, dal supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilità di Kingston.

Per maggiori informazioni visita kingston.com.

IronKey Vault Privacy 80 External SSD Numero di parte Capacità IKVP80ES/480G 480GB IronKey VP80ES IKVP80ES/960G 960GB IronKey VP80ES IKVP80ES/1920G 1920GB IronKey VP80ES

Caratteristiche e specifiche dell'SSD esterno Kingston IronKey Vault Privacy:

Salvaguardate i dati più importanti con la crittografia XTS-AES a 256 bit certificata FIPS 197: Protezioni integrate contro BadUSB, attacchi Brute Force e microprocessore sicuro certificato Common Criteria EAL5+.3

Esclusivo touch-screen intuitivo: Proteggere i dati è facile grazie al touch-screen a colori intuitivo e di facile utilizzo.

Abilitazione dell'opzione Multi-Password (Amministrazione/Utente) con modalità PIN/Passphrase: Opzione Multi-Password per il recupero dei dati con accesso Amministratore.

Regole di password configurabili: Gestite il numero di tentativi di password, la lunghezza minima della password di 6-64 caratteri e le regole per le password numeriche o alfabetiche.

Opzioni di sicurezza estese: Auto-timeout regolabile per bloccare l'unità, randomizzare il layout del touch-screen e Secure-Erase dell'unità per cancellare tutte le password e la chiave di crittografia.

Doppie impostazioni della modalità di sola lettura (protezione dalla scrittura): difesa dalle minacce alla sicurezza informatica provenienti da sistemi compromessi grazie a due livelli di protezione in sola lettura.

Interfaccia: USB 3.2 Gen 1

Connettore: Type-C

Contenuto confezione: Custodia da viaggio in neoprene, cavo USB 3.2 Gen 1 da C a C, cavo USB 3.2 - Gen 1 da C a A

Capacità4: 480GB, 960GB, 1920GB

Velocità: Fino a 250MB/s in lettura, 250MB/s in scrittura

Dimensioni: 122.5 mm x 84.2 mm x 18.5 mm

Temperatura di esercizio: 0°C to 45°C

Temperatura di storage: -20°C to 60°C

Compatibilità: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Garanzia5: 3 anni di garanzia limitata

Compatibile con: OS-independent:

Microsoft Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™ or any system that supports a USB mass storage device.

