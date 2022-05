PAC-MAN FESTEGGIA IL SUO 42ESIMO ANNIVERSARIO

PAC-MAN sta celebrando il suo 42esimo compleanno e per festeggiare questa settimana uscirà un nuovo videogioco, insieme a molte partnership che coprono diversi ambiti, dalla cultura alla moda, fino alla musica.

In uscita questo venerdì 27 maggio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (supporta Xbox Play Anywhere),PAC-MAN MUSEUM+ invita i giocatori a scoprire o rivisitare 14 titoli della leggendaria serie di PAC-MAN e alcuni di questi non sono disponibili da anni. Il gioco è anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S e sarà giocabile con il Game Pass dal lancio. Oltre ai diversi titoli che potranno giocare nei loro arcade virtuali, i fan potranno personalizzare i cabinati con decorazioni e memorabilia.





Anche una nuova canzone e un video musicale sono disponibili da oggi. Intitolata “We are PAC-MAN!” e interpretata da Kaho Kidoguchi in giapponese e inglese e da Ann Una in cinese. La canzone mira a promuovere la cooperazione e la connessione tra le persone per vivere in maniera più sana.Non solo, ai festeggiamenti si unisce ancheFortnite di Epic Games, che darà il benvenuto a una serie di oggetti cosmetici a tema PAC-MAN il 2 giugno, dando così ai giocatori l’opportunità di mostrare tutto il loro amore per questo personaggio iconico.



Inoltre, la presenza di PAC-MAN è sempre più forte anche fuori dal mondo dei videogiochi grazie a nuove partnership. Dal 6 giugno sarà disponibile presso i rivenditori aderenti (EMEA, USA e Corea del Sud) la collezione PAC-MAN x EASTPAK, con nuove borse, valigie e astucci. Per i turisti in visita a Parigi, lo Yooma Urban Lodge Paris Tour Eiffel si trasformerà in un labirinto di PAC-MAN grazie a decorazioni immersive poste nella hall di ingresso, nel cortile e nei corridoi.



A Berlino, invece, il Computerspielemuseum, che incoraggia tutti a rigiocare la storia, si potrà raggiungere con un treno della U-Bahn 5 a tema PAC-MAN. Prevista per l’autunno/inverno, la PAC-MAN Collection in collaborazione con sloggi sarà disponibile in diversi Paesi europei e asiatici.

