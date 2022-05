F1 22 aggiunge aggiornamenti ai circuiti per rispecchiare le modifiche ai tracciati

Gli aggiornamenti dei circuiti di Spagna, Australia e Abu Dhabi incoraggiano il miglioramento della competizione con maggiori possibilità di sorpasso 2022 Gran Premio di Spagna Hot Lap con Fernando Alonso della BTW Alpine qui

Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato gli aggiornamenti di EA SPORTS F1 22 ai circuiti spagnoli, australiani e di Abu Dhabi, allineandoli alle loro controparti reali. Tutti i miglioramenti sono stati progettati per promuovere una maggiore competizione nell'ambito della nuova era della Formula 1, con l'introduzione di nuove auto e regolamenti per il FIA Formula One World Championship del 2022. Spagna La curva 10 presenta un nuovo layout che corrisponde a quello introdotto nella realtà per la gara rinviata del 2021.

Le curve 10-14 presentano aree fuori pista aggiornate, oltre a diversi cordoli a salsicciotto lungo il circuito.



Australia Il circuito di Albert Park è stato rimodellato utilizzando i dati LIDAR, con un'altezza e una curvatura più dettagliate. Le aree esterne vedono il riposizionamento dei muri e la sostituzione dei cordoli con nuove versioni fotogrammetriche. Il circuito è stato modificato in più punti, con un nuovo layout per le curve 1, 3, 6, 8/9 (che sostituisce la chicane), 11, 12 e 13.

Abu Dhabi La curva 5 di Yas Marina, dove Verstappen ha superato Hamilton per aggiudicarsi il Campionato del Mondo di Formula 1 2021™, è stata modificata con la rimozione della chicane prima del tornante. Anche il tornante è stato spostato in avanti, aumentando il deflusso. La chicane della curva 9 e le curve a 90 gradi sono ora un'unica curva a gomito, che sostituisce le curve 11-14. Infine, le curve 13-15 sono state modificate. Infine, le curve 13-15 sono state arrotondate intorno all'hotel per consentire alle auto di seguire più da vicino.





F1 22 uscirà il 1° luglio 2022 per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite EA App, Origin, Steam ed Epic Store. I giocatori possono preordinare la Champions Edition di F1 22, solo digitale, per ottenere contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.

