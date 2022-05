Rolling Gunner Recensione PS5

Un classico del passato ritorna per farci sognare



Il genere deglia scorrimento orizzontale era dominante negli anni '90.ne è stato uno degli ultimi esempi in quel periodo. Oggi fortunatamente è stato riportato ai nostri giorni grazie a. Inizialmente uscito per Nintendo Switch nel 2019, ora è disponibile anche per. Ho provato la versione PS4 su una PS5 ed ecco cosa ne penso.

La storia di Rolling Gunner è ambientata nel 2061. La giapponesescopre sui fondali marini, il, un nuovo tipo di metallo che ha proprietà uniche e ha consentito l’abbandono dei combustibili fossili. A gestire l’impianto della compagnia giapponese, per estrarre il metallo e lavorarlo, ci pensa una IA (intelligenza artificiale) di nome. Qualcosa va storto e l'si ribella. Inizia a fortificare l’edificio aziendale della Lerman Matsunaga corporation e a costruire navicelle spaziali, robot e altri aggeggi che iniziano ad attaccare gli umani e il pianeta terra. Ovviamente il compito del giocatore sarà quello di salire a bordo dellae tentare di fermare a tutti i costi la terribile IA che sta mettendo a ferro e fuoco l'intero pianeta.Ildel gioco è molto semplice. In ogni livello il giocatore dovrà distruggere centinaia e centinaia di avversari fino ad arrivare alfinale. Una volta scelta la navicella si inizia l'avventura che è divisa in sei atti. Una volta in battaglia il giocatore avrà la sensazione di essere in un inferno di fuoco. Con la navicella dovrà evitare centinaia di proiettili, per non essere ucciso, ma allo stesso tempo dovrà anche sparare ai nemici per eliminarli. A proteggere la, ma anche a sparare, ci pensa il fidato. Esso è mitragliatore rotante con un cannone secondario che gira intorno alla nave e può sparare a tutti i nemici provenienti da ogni angolazione. Il giocatore, oltre alla necessità di schivare i proiettili e farsi strada nei livelli, dovrà pianificare in anticipo dove posizionare ilr a seconda da dove attaccheranno i nemici.

Infatti, quest'ultimi porteranno i loro attacchi da ogni parte dello schermo e da più direzioni contemporaneamente. Questo è un giocoe l'obiettivo è ottenere un punteggio elevato, quindi più è difficile e più punti si ottengono., giocato alla difficoltà Originale, ha una buona sfida ed è abbastanza divertente. Le cose si complicano un pò nella massima. Da evitare invece la modalità Casual che offre una sfida pari quasi allo zero. Per tutti i giocatori, che invece lo volessero finire a tutti i costi, Rolling Gunner offre dei continues illimitati riportando la nave esattamente dove era esplosa. Ovviamente, tutti i punti accumulati verranno persi. In questo genere la ripetitività è sempre presente.purtroppo non è da meno; infatti, a lungo andare le somiglianze tra livelli e nemici saranno sempre più marcate e la ripetitività prenderà il sopravvento.

Tecnicamentesuoffre una grafica super brillante e coloratissima al Neon. I livelli sono pieni di dettagli e luci. Anche i filmati di fine livello sono veramente ben realizzati. La colonna sonora fa il suo dovere e accompagna il giocatore con musiche adatte al genere. Alla fine di ognici saranno dei mostruosi rallentamenti; ebbene questi non sono cali di frame-rate, che è stabile, ma un effetto voluto dai programmatori.è uno dei giochi a scorrimento laterale più avvincente e divertente del suo genere. Ha una realizzazione tecnica di tutto rispetto e, nel, complesso è un ottimo titolo. Buona pure la colonna sonora, con musiche ed effetti ben progettati. Peccato per la sua ripetitività ma, in questo genere, è sempre stata presente. In compenso ha varie modalità di gioco e offre un'ottima sfida.

