Rolling Gunner è disponibile su PS4/5 in digitale - nuovo trailer

ININ Games, in collaborazione con Mebius, ha l'onore di portare un'altra vera esperienza hardcore Shoot 'Em Up (Shmup) su PlayStation 4, lo straordinario Rolling Gunner in bundle con il fantastico DLC Over Power. Diretto dall'ex sviluppatore di Cave Daisuke Koizumi, che ha lavorato a Deathsmiles 2, Dondonpachi e altri, Rolling Gunner + Over Power è un vero sparatutto 2D danmaku (Bullet-Hell), un adrenalinico blaster a scorrimento in stile arcade con armi e azione in abbondanza.



Alcune delle caratteristiche interessanti:

Scegli una delle tre astronavi STORK, ognuna con attributi e armi uniche

Naviga attraverso sei livelli strapieni di nemici e boss giganteschi

Le modalità di difficoltà varia offre la migliore esperienza

Scala le classifiche online globali e continua la sfida, anche dopo aver superato la difficoltà più alta

La funzione Replay e la modalità Allenamento aiuta a padroneggiare iRolling Gun e le diverse fasi di gioco

Scene animate meravigliosamente e una colonna sonora fantastica di COSIO sposano perfettamente il gameplay e la storia.





Altre News per: rollinggunnerdisponibileps45digitalenuovotrailer