Sony aggiunge il modello LinkBuds S alla serie LinkBuds

Sony ha annunciato oggi una new-entry nella gamma LinkBuds: LinkBuds S, che, grazie al sistema di rilevamento e alle partnership di Sony, porta l’esperienza di ascolto a nuovi livelli, garantendo al tempo stesso un uso “never off”.La combinazione fra sensori e tecnologia audio spaziale si traduce in un intrattenimento sonoro coinvolgente e immersivo, anche nei giochi a realtà aumentata (AR) come Ingress. Il nuovo modello, inoltre, è progettato per ascoltare i brani musicali in tutta semplicità e con un accesso immediato.LinkBuds S sono pronti a trasmettere tutto il giorno musica, video e contenuti social esattamente come i creatori li hanno ideati, con il supporto dall’apprezzata tecnologia di eliminazione del rumore di Sony e di una straordinaria risoluzione.Gli auricolari true wireless Hi-Res con cancellazione del rumore più piccoli e leggeri al mondoNel progettare questi auricolari wireless straordinariamente compatti e leggeri (solo 4,8 g di peso circa), Sony ha messo il comfort al primo posto. LinkBuds S coniugano una forma modellata sull’orecchio umano a un design ergonomico per assicurare un’aderenza perfetta ed evitare che dolori e fastidi rovinino il piacere dell’ascolto.Rumori ambientali naturali per non perdere il contatto con l’esternoI nuovi LinkBuds S si destreggiano abilmente con qualsiasi tipo di suono. Mentre l’innovativa elaborazione dei suoni ambientali, eccellenza della gamma LinkBuds, permette di interagire con il mondo esterno, l’avanzato sistema di eliminazione del rumore garantisce l’isolamento necessario per concentrarsi solo sui contenuti trasmessi. Indossando i LinkBuds S, si può tranquillamente entrare in un bar, ordinare e subito dopo mettersi comodi per dedicarsi a un intrattenimento senza distrazioni.Gli auricolari integrano anche Adaptive Sound Control, una funzione intelligente che regola le impostazioni dei suoni ambientali in base al luogo per ottimizzare l’esperienza d’ascolto. In questo modo, è possibile spostarsi liberamente da un contesto all’altro, sempre in compagnia dei propri artisti o contenuti preferiti.LinkBuds SLa rivoluzione del gaming in ARSony ha avviato una collaborazione con l’azienda partner Niantic per sviluppare un gioco in realtà aumentata da vivere non solo con gli occhi, ma anche con le orecchie. Giocando a Ingress con LinkBuds S, sarà possibile apprezzare l’innovativo effetto della tecnologia audio spaziale e dei sensori degli auricolari, che calibrano i suoni in base alla direzione in cui è rivolto il player.Telefonate cristallineEffettuare una chiamata in una strada affollata o una giornata ventosa non potrebbe essere più facile con i LinkBuds S e i loro precisi microfoni che, oltre a essere rivestiti da una speciale struttura in mesh, vengono costantemente messi a punto dalla tecnologia Precise Voice Pickup. Le conversazioni con amici e colleghi saranno sempre chiare e cristalline.LinkBuds S

Gli auricolari LinkBuds S creano un effetto immersivo e riproducono musica, filmati e contenuti social con incredibile fedeltà.Nonostante le dimensioni minime, il nuovo driver da 5 mm è in grado di sprigionare bassi potenti e incalzanti e voci straordinariamente nitide, valorizzando qualsiasi genere musicale o forma di intrattenimento. L’Integrated Processor V1 di Sony, d’altro lato, perfeziona la cancellazione del rumore, migliora la qualità sonora e riduce le distorsioni dosando la potenza, per un ascolto a prova di distrazioni. L’ideale per rilassarsi nel tragitto casa-lavoro quotidiano.I nuovi auricolari supportano anche la riproduzione audio wireless ad alta risoluzione grazie a LDAC, la tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony e adottata dall’intero settore. Tutta la musica verrà riconvertita a un suono di alta qualità tramite DSEE Extreme, che esegue l’upgrade dei file musicali digitali in tempo reale, consentendo di apprezzare tutti i minimi dettagli voluti dagli autori dei brani.Pratiche funzioni smartLe giornate sono sempre piene di interazioni. Con l’intervento della modalità Speak-to-Chat, basata sulla tecnologia di precisione Voice Pickup, la musica si interrompe automaticamente durante le conversazioni, senza bisogno di usare le dita o di deconcentrarsi.I nuovi auricolari sono inoltre compatibili con l’Assistente Google e Alexa per poter sbrigare le attività quotidiane senza impegnare le mani, come, ad esempio, chiamare amici e parenti, cercare informazioni, ascoltare musica e impostare promemoria.LinkBuds SMassimo controllo a portata di ditoL’intuitivo pannello di controllo con sensori touch consente di cambiare impostazioni sonore, attivare Quick Attention e persino far ripartire la riproduzione di Spotify o Endel toccando semplicemente gli auricolari. Endel è un servizio che crea paesaggi sonori personalizzati per dare alla mente e al corpo ciò di cui hanno bisogno per immergersi totalmente in qualsiasi attività.LinkBuds S supportano la nuova funzione Google Fast Pair, che serve ad associare gli auricolari a un dispositivo Android™ in modo facile e veloce. Swift Pair è l’equivalente per laptop, PC desktop o tablet con Windows 11 o Windows 10.LinkBuds S. Gli auricolari sono compatibili con LE Audio, un segnale Bluetooth di prossima generazione con una latenza bassissima, perfetta per il gaming.Attenzione all’ambienteI nuovi LinkBuds S non sono solo eleganti, ma anche rispettosi dell’ambiente. Come tutta la serie LinkBuds, sono contenute in un imballaggio privo di plastica e sono realizzati con materiali riciclati da componenti automobilistici, a conferma dell’impegno di Sony a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti.Batteria a lunga durata per non perdere i contattiSony sa quanto sia importante potersi godere i contenuti sullo smartphone senza fastidiose interruzioni. Ecco perché LinkBuds S offrono una carica sufficiente a coprire l’intera giornata lavorativa (6 ore con cancellazione del rumore attiva), integrata da altre 14 ore nella compatta custodia di ricarica.E quando il tempo è poco, bastano 5 minuti di ricarica rapida per guadagnare 60 minuti di riproduzione.Niantic vuole dar vita a un “Real-World Metaverse”, applicando elementi della realtà aumentata digitale al mondo reale. Per il momento si tratta di una dimensione puramente visiva, ma siamo convinti che, aggiungendo anche la componente audio, riusciremo a creare un’esperienza AR molto più completa e a rendere il mondo fisico più pratico e piacevole. La serie LinkBuds di Sony è perfetta per raggiungere questo obiettivo senza alterare le informazioni audiovisive della realtà. Utilizzata con i giochi Niantic, renderà ogni sfida più appagante e appassionante. Prima dell’estate, per festeggiare il 10° anniversario di Ingress, aggiungeremo al gioco una nuova funzione da provare proprio con la serie LinkBuds.L’esperienza dell’AR, inoltre, proseguirà con l’associazione tra la serie LinkBuds e Lightship, la piattaforma su cui si basano tutti i titoli Niantic, che sarà presto disponibile.DisponibilitàGli auricolari true wireless LinkBuds S saranno disponibili in versione bianca, nera e cappuccino a partire dalla fine di maggio 2022

