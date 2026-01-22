Sony presenta gli auricolari open-ear LinkBuds Clip

Nuovi auricolari open-ear a clip adottano un design aperto che permette di ascoltare la musica senza perdere il contatto con i suoni dell’ambiente circostante.

Esperienza di ascolto open-ear : il design Clip Always-On consente di ascoltare musica e suoni ambientali in modo simultaneo, offrendo tre modalità di ascolto pensate per adattarsi a ogni contesto.Qualità audio firmata Sony : un suono ricco, bilanciato e ottimizzato grazie all’esperienza audio di Sony, con tecnologia di upscaling DSEE ed equalizzatore personalizzabile a 10 bande.Chiamate cristalline : conversazioni sempre chiare, grazie alla combinazione di tecnologia AI avanzata e sensore a conduzione ossea, che assicura una voce nitida anche in ambienti rumorosi.Vestibilità confortevole e stabile : design ergonomico pensato per adattarsi a diverse conformazioni dell’orecchio, con cuscinetti in silicone rimovibili che garantiscono comfort prolungato, ideale per l’uso quotidiano.

Sony ha annunciato l’ultimissima innovazione nell’audio indossabile: LinkBuds Clip , i nuovi auricolari open-ear a clip progettati per offrire un’esperienza di ascolto immersiva, senza rinunciare alla percezione dell’ambiente circostante. Una soluzione che unisce musica e mondo reale, ridefinendo il modo in cui le persone vivono l’intrattenimento quotidiano.

I nuovi auricolari open-ear offrono un’esperienza di ascolto naturale che consente di rimanere costantemente consapevoli dell’ambiente circostante, permettendo di percepire traffico, conversazioni e annunci senza dover essere rimossi. Il loro design, pensato per l’interazione quotidiana, permette di continuare ad ascoltare mentre si parla con le persone circostanti, il tutto con minor affaticamento dell’orecchio grazie al flusso d’aria migliorato e all’assenza di pressione nel condotto uditivo. Ideali per l’uso quotidiano, garantiscono vestibilità sicura, elevata consapevolezza della situazione circostante e comfort prolungato nel tempo.

Progettati tenendo conto del feedback dei clienti, i LinkBuds Clip si distinguono per un’esclusiva struttura open-ear progettata per adattarsi comodamente a qualsiasi orecchio, senza rinunciare alla qualità audio e alle funzionalità avanzate di Sony. Offrendo un'esperienza sempre attiva grazie al design, al suono e alle funzioni, i LinkBuds Clip rappresentano la soluzione ideale per chi desidera rimanere consapevole dell’ambiente circostante e delle conversazioni in corso mentre ascolta la propria musica.

Progettati per rimanere in contatto con l’ambiente circostante

LinkBuds Clip offrono un’esperienza di ascolto senza interruzioni, ideale in ogni momento della giornata: dal tragitto casa-lavoro ai viaggi, fino alle attività quotidiane.

Il design innovativo a forma di C non invade il condotto uditivo, garantendo comfort prolungato e una vestibilità che si adatta facilmente a un’ampia varietà di conformazioni dell’orecchio. Il corpo principale e la fascia superiore assicurano elevata stabilità e possibilità di regolazione, mentre i cuscinetti in silicone inclusi consentono di personalizzare ulteriormente la calzata, semplicemente modificandone la posizione sulla fascia.

I LinkBuds Clip mettono a disposizione tre modalità di ascolto, selezionabili con un semplice tocco sugli auricolari. La modalità Standard offre una qualità audio di alto livello, con voci nitide e ricche di dettagli, ideale per ascoltare ogni genere musicale. In ambienti rumorosi, come stazioni o aree affollate, la modalità Voice Boost amplifica le voci, rendendo più chiari podcast, video e contenuti parlati. Nei contesti più silenziosi, invece, la modalità Sound Leakage Reduction riduce la dispersione del suono, permettendo di ascoltare in totale tranquillità, senza disturbare chi è attorno.

Qualità audio e in chiamata di Sony

LinkBuds Clip offrono una qualità audio inaspettata. Grazie alla pluriennale esperienza di Sony nella tecnologia audio e alla competenza nella regolazione del suono, affinata attraverso la serie di punta 1000X, LinkBuds Clip offrono un suono naturale e avvolgente che rimane fedele all'originale, nonostante il design aperto.

Gli auricolari sono dotati di upscaling musicale con DSEE, 360 Reality Audio per un'esperienza audio coinvolgente e personalizzata, nonché dell'effetto musica di sottofondo 1 . Inoltre, è presente un equalizzatore a 10 bande, personalizzabile nell'app Sony | Sound Connect, e con "Find Your Own Equaliser" è ancora più facile trovare il suono preferito.

I LinkBuds Clip sono dotati di un'elaborazione avanzata del segnale vocale e di una tecnologia di rilevamento della voce ad alta precisione e offrono un'eccellente qualità delle chiamate. Utilizzando un sensore a conduzione ossea per catturare la voce con precisione e un sistema di riduzione del rumore basato sull'intelligenza artificiale per eliminare il rumore di fondo, i LinkBuds Clip mantengono la voce chiara e naturale, anche in ambienti rumorosi.

Progettati per unire estetica e comfort

LinkBuds Clip trasformano l’ascolto in un’esperienza coinvolgente e confortevole, in ogni situazione. Grazie al design leggero e ultra-comodo, possono essere indossati tutto il giorno senza nemmeno accorgersi della loro presenza.

I cuscinetti in silicone opzionali assicurano una vestibilità perfetta e stabile e consentono agli auricolari di restare saldi anche durante attività all’aperto come la corsa o l’allenamento.

Ispirati agli ear cuff, i LinkBuds Clip combinano stile e funzionalità e sono disponibili in un’ampia gamma di colori per adattarsi al look personale. Inoltre, la personalizzazione non si ferma agli auricolari: è possibile scegliere cover e cuscinetti opzionali per rendere l’esperienza davvero unica.

Funzioni utili

Libertà di ascolto senza interruzioni con LinkBuds Clip: progettati per offrirti fino a 37 ore di autonomia 2 e una ricarica ultraveloce, con soli 3 minuti di ricarica offrono 1 ora di utilizzo.

Con un grado di resistenza all’acqua IPX4 3 , gli auricolari possono essere utilizzati senza preoccuparsi di sudore o pioggia. La connessione multipoint permette di passare agevolmente da un dispositivo all’altro, mentre le impostazioni personalizzabili tramite l’app Sony | Sound Connect garantiscono un’esperienza d’ascolto su misura.

LinkBuds Clip offrono inoltre controllo con tocco intuitivo e accesso rapido alle funzioni principali, mentre l’ascolto basato sulla scena adatta automaticamente il suono all’ambiente circostante e all’attività in corso, per un’esperienza immersiva e sempre ottimale.

Attenzione all'ambiente

I prodotti di Sony non si limitano a garantire un’eccellente qualità del suono, ma puntano anche a ridurre l’impatto ambientale. La confezione di LinkBuds Clip è realizzata interamente senza plastica, a testimonianza dell’impegno di Sony nel minimizzare l’impronta ecologica dei propri prodotti e processi produttivi. Inoltre, circa il 20% della plastica totale utilizzata nei prodotti proviene da materiale riciclato 4 , combinando innovazione, design e sostenibilità in un’unica esperienza audio.

Disponibilità

I LinkBuds Clip saranno disponibili da febbraio 2026 nei colori greige, nero, lavanda e verde.