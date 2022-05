Presidente Russo Putin espelle 24 diplomatici italiani

La, in risposta alle azioni definite da Roma "apertamente ostili e ingiustificate". In pratica è la risposta di Mosca all'espulsione di 30russi dall'Italia decisa lo scorso 5 aprile. Funzionarihanno lavorato presso l'ambasciata, il consolato e l'ICE. Dovranno lasciare il territorioentro 8 giorni. Misure simili sono state prese controspagnoli e francesi, in tutto 85 persone espulse e definite "non benvenute". Ilha definito la decisione del Cremlino "un atto ostile", ma ha anche avvertito che "i rapportinon devono essere interrotti perché se si raggiungerà la pace, si raggiungerà attraverso quei canali".

Stesso discorso per la Farnesina, che considera la decisione della Russia "una reazione attesa" sulla base del principio di reciprocità. "Questo non significa - ha detto il ministro Di Maio - che i canali diplomatici si indeboliranno, la nostra ambasciata a Mosca rimarrà operativa e sarà sempre più importante lavorare per una de-escalation e per la pace". Pertanto, è ancora la strada del negoziato che l'Italia e l'Europa vogliono seguire. Ma l'UE continuerà anche a sostenere l'Ucraina. "Vogliamo aiutare l'Ucraina a difendersi - ha confermato Draghi - lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo". Sull'invio di nuove armi a Kiev, questione che spacca la sua maggioranza, il premier ha comunque sottolineato che si tratta di "una decisione dell'Unione Europea" e che l'Italia si allineerà a quella, come "membro leale dell'Ue".

Ma alle Camere il dibattito sull'invio di armi resta incandescente, con larghi strati della maggioranza contrari. L'Italia sosterrà con forza anche l'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia, come ha confermato ieri il premier incontrando a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio finlandese Sanna Marin. Gli Stati Uniti e l'Europa vorrebbero che la procedura si chiudesse rapidamente, ma l'opposizione della Turchia deve essere superata. Il Presidente Erdogan ha dettato le sue condizioni: i paesi scandinavi devono dare il loro ok all'estrazione di 30 "terroristi", ovvero 30 membri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan.

