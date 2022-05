Ucraina, Presidente Russo Putin : La Nato non ha voluto ascoltarci

"Mi congratulo con te per il 77° anniversario della grande vittoria. Anche adesso in questi giorni stai combattendo per il nostro popolo nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria". Così il Presidente Russo Putin si è rivolto ai militari alla parata sulla Piazza Rossa per la vittoria contro il nazifascismo. "La Nato non voleva ascoltarci" sulla sicurezza", "l'aggressione nelle nostre storiche terre di Crimea era una minaccia ai nostri confini, inammissibile", "Era pronto un piano di attacco contro la Russia", ha detto Putin.

Le truppe ucraine si sono ritirate dalla città di Popasna, nell'Ucraina orientale: lo ha annunciato il governatore della regione di Lugansk, confermando che la città è stata conquistata dai russi. Fu il leader ceceno Ramzan Kadyrov ad affermare su Telegram di aver preso il controllo della città con le sue truppe, ma Kiev lo aveva negato. Ora arriva la conferma del governatore, Serhiy Gaidai, secondo il quale le truppe di Kiev si sarebbero ritirate per prendere posizioni più fortificate.

Il governo britannico ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni commerciali contro Russia e Bielorussia per l'invasione dell'Ucraina: tariffe più elevate per l'importazione di metalli preziosi, come platino e palladio, e divieto di esportazione verso le industrie manifatturiere e pesanti russe. "Queste sanzioni di vasta portata infliggeranno ulteriori danni alla macchina da guerra russa", ha affermato il Segretario di Stato per il commercio internazionale Anne-Marie Trevelyan.

