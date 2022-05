NACON: NUOVA LINE-UP E DUE NUOVI GIOCHI

NACON PRESENTA UN'AMBIZIOSA LINE-UP E ANNUNCIA DUE NUOVI GIOCHI

NACON conferma il suo status di grande editore e designer di accessori di riferimento

La nuova edizione della Bigben Week ha aperto i battenti questo lunedì. Un evento importante per il gruppo, un'occasione per presentare alla stampa e ai partner internazionali i suoi prodotti e i suoi obiettivi. NACON, il marchio di giochi del gruppo, ha tenuto una conferenza stampa incentrata sulla sua evoluzione e le numerose novità in arrivo.

In occasione della precedente edizione dell'evento - che si è tenuta nel 2019 a causa del contesto sanitario sfavorevole - BIGBEN aveva esposto le sue grandi ambizioni per gli anni a venire. La Bigben Week è un'occasione per sottolineare la forte crescita degli ultimi 3 anni e i principali sviluppi dell'azienda.

UNA STRATEGIA DI SUCCESSO

L'offerta pubblica iniziale di NACON nel marzo 2020 ha permesso all'azienda di raccogliere oltre 100 milioni di euro di fondi e di aumentare le proprie ambizioni e risorse.

NACON ha acquisito ben 9 nuovi studi in tre anni. Midgar Studios e Daedalic Entertainment, le ultime acquisizioni, portano il totale a 16 studi. Il marchio RIG, noto in tutto il mondo per le sue cuffie da gioco di alta qualità, si è unito a NACON nel marzo 2020 con tutto il suo know-how. Questa strategia, che accresce notevolmente il peso di NACON nell'industria dei videogiochi, offre diverse aree di competenza nei videogiochi e negli accessori. Le conseguenze sono numerose, a partire dall'aumento del fatturato, passato dai 113,1 milioni di euro del 2019 ai 155,9 milioni di euro di oggi.

DUE ANNUNCI ESCLUSIVI

La Bigben Week è anche l'occasione per annunciare nuovi titoli e ampliare il catalogo di giochi NACON. Lo studio Spiders presenta GreedFall 2, la nuova opera del franchise di successo che ha venduto oltre 2 milioni di copie. L'altra grande novità riguarda KT Racing e il prossimo WRC, ufficialmente intitolato «WRC Generations», che uscirà il 13 ottobre.

UNA LINEA DI VIDEOGIOCHI PIÙ AMBIZIOSA CHE MAI

Azione-avventura

Quest'anno sono stati presentati alcuni dei progetti più ambiziosi nel campo dei giochi d'azione e avventura, tra cui Il Signore degli Anelli: Gollum . Prevista per il 2022, questa esperienza epica creata dallo studio Daedalic viene svelata per la prima volta alla Bigben Week.

Disponibile dal 19 maggio, Vampire: The Masquerade - Swansong, l’RPG dello studio Big Bad Wolf, combina l'esplorazione di ambienti variegati, dialoghi abilmente composti, enigmi complessi e una storia con molteplici colpi di scena in cui ogni scelta ha delle conseguenze.

Steelrising, l’RPG dello studio Spiders che si focalizza sulla lotta, offre ai giocatori la possibilità di essere protagonisti di un'ucronia in cui Parigi è sotto il dominio di un re tiranno. Aegis deve svelare gli intrighi per porre fine alla follia di un uomo e portare al trionfo della Rivoluzione francese. Il gioco, la cui uscita è prevista per l'8 settembre, rivela in un trailer alcuni elementi della storia: cosa sarebbe successo se la Rivoluzione Francese non fosse stata portata avanti con successo dai rivoluzionari? E se re Luigi XVI, impazzito, avesse avuto un esercito di automi per contenere la rabbia del popolo?

https://www.youtube.com/watch?v=l97msQIrNbg

Jonathan Jacques-Belletête, direttore creativo dello studio Rogue Factor, è presente alla Bigben Week per parlare del suo nuovo progetto recentemente annunciato, Hell is Us. Questo nuovo genere di gioco mescola azione ed esplorazione e si affida all'intuito e alla curiosità del giocatore per progredire nella storia.

Blood Bowl 3 (Cyanide) offre agli appassionati dell'universo di Warhammer e dei giochi tattici un cocktail perfetto di sport, strategia e fantasia eroica.

Clash: Artifacts of Chaos (ACE Team) porta una miscela unica di esplorazione e combattimenti corpo a corpo nel segmento azione-avventura di NACON, nel misterioso e stravagante mondo di Zenozoik.

Zorro The Chronicles (BKOM) segna il ritorno del famoso spadaccino in un gioco che piacerà sia ai genitori nostalgici che ai giovani giocatori alla ricerca del loro primo gioco d'azione e avventura. L'adattamento ufficiale del videogioco della serie animata è previsto per il 16 giugno.

Racing

Parallelamente allo sviluppo di Test Drive Unlimited Solar Crown da parte dei team KT Racing, NACON annuncia WRC Generations. L'ultima uscita del titolo, prevista per il 13 ottobre, presenta una serie di novità come l'introduzione di auto ibride, varie configurazioni di mappatura dei motori e un nuovo sistema di campionati.

Sport

Quest'anno NACON offre diverse discipline, tra cui Session: Skate Sim, una simulazione di skateboard con un gameplay innovativo che immerge il giocatore nella scena dello skateboarding degli anni '90. I giochi di ciclismo Tour de France 2022 e Pro Cycling Manager 2022 sono in programma per il 9 giugno, con un'anteprima del loro gameplay.

Simulazione

Con Chef Life, il pilastro della simulazione di NACON riceve un tocco di immersione e creatività culinaria. Il gioco, che presenta elementi ufficiali della Guida MICHELIN, permette ai giocatori di immaginare i propri piatti e di creare e gestire il ristorante dei loro sogni.

NUOVI ACCESSORI PER TUTTI I GIOCATORI

Riconosciuta da molti giocatori di tutto il mondo per la qualità dei suoi controller professionali, NACON continua ad ampliare la sua gamma con nuovi prodotti per tutte le console.

NACON per Xbox

Lanciata nel 2021, la famiglia di periferiche ufficiali NACON per Xbox Series X|S e Xbox One ha riscosso un grande successo in Europa e Nord America.

La famiglia si allarga con uno dei prodotti di punta dell'anno, il DAIJA Arcade Stick, che sarà disponibile nella sua versione ufficiale per Xbox entro la fine del 2022.

Il cloud gaming è un punto chiave per NACON, che da molti mesi lavora a stretto contatto con i principali operatori del settore per offrire la migliore esperienza di gioco su mobile. Già disponibile su Xbox e Android, la serie MGX arriverà in versione iOS nel corso dell'anno.

Altri nuovi prodotti attesi per quest'anno sono il Controller Revolution X Pro in versione bianca e mimetica, nonché nuove versioni del Pro Compact. Dotato di 6 LED in colori completamente personalizzabili, il Pro Compact COLORLIGHT è uno dei principali nuovi prodotti NACON per Xbox.

NACON per PlayStation

Dal lancio della gamma nel 2016 NACON ha venduto oltre 5 milioni di controller ufficiali per PlayStation4 e ora ha presentato uno dei suoi primi accessori ufficiali per PlayStation5: il DAIJA Arcade Stick. Già apprezzato dagli appassionati di Versus Fighting nella sua versione PlayStation4 per la qualità dei suoi componenti e del suo design, il DAIJA torna in una versione arricchita e ancora più personalizzabile grazie al software che consente la creazione di profili. Avvalendosi ancora una volta dell'esperienza del giocatore professionista francese Kayane, ambasciatore privilegiato del marchio, il DAIJA Arcade Stick per PlayStation®5 sarà disponibile alla fine del 2022. Compatibile anche con PlayStation 4 e PC.

NACON per Nintendo Switch

Commercializzata con il marchio BIGBEN, la famiglia di accessori per Nintendo Switch™ è una delle più complete sul mercato. È stata presentata un'ampia gamma di custodie compatibili con i modelli Nintendo Switch™, Nintendo Switch Lite™ e Nintendo Switch™ OLED, compresi molti modelli con licenza ufficiale (Metroid DreadTM, The Legend of ZeldaTM, Mario Kart TM).

RIG

Marchio premium di accessori per il gioco, RIG è il pioniere delle apparecchiature audio professionali per le competizioni di gioco. Con l'acquisizione del marchio da parte di NACON nel 2020, RIG beneficia dell'esperienza di NACON nel settore dei giochi, mantenendo i fondamenti che lo hanno portato al successo: prestazioni, innovazione e design.

RIG si prepara a un anno intenso con il lancio della nuova serie PRO: 300 PRO, 500 PRO e 800 PRO. Durante la Bigben Week, la stampa e i partner hanno l'opportunità di conoscere meglio il marchio e di provare in anteprima la 800 PRO, la prima cuffia RIG che include una docking station multifunzionale.

Trova tutti i giochi e gli accessori NACON su nacongaming.com

Altre News per: naconnuovalinenuovigiochi