ININ Games inizierà la spedizione di EGRET II mini il 3 giugno

L'attesa sta per finire! ININ Games è lieta di annunciare che il leggendario cabinet arcade, l' EGRET II mini, verrà spedito dal 3 giugno. La mini console sarà disponibile in tre edizioni limitate di colore blu, con diversi collezionabili e diversi giochi preinstallati.

Sono disponibili separatamente tre diversi controller che possono essere collegati alla console tramite le due porte USB-Type-A. L'EGRET II mini - Control Pad, con il suo design e la disposizione dei pulsanti, ricorda i controller moderni, mentre il mini - Control Panel EGRET II si ispira al tipico layout arcade con sei pulsanti e la possibilità di regolare il joystick per spostarsi in otto o in quattro direzioni. Inoltre, il mini set di espansione per giochi paddle e trackball EGRET II include uno speciale controller ispirato ai classici ingressi arcade e viene fornito con una scheda SD di gioco con dieci classici aggiuntivi.



Le caratteristiche dell'EGRET II mini:

40 giochi preinstallati

Monitor rotante 4:3 da 5 pollici (risoluzione 1024×768) orizzontale e verticale e un adattamento ottimale al gioco selezionato

Layout arcade a 6 pulsanti e joystick regolabile individualmente per ogni gioco

Uscita HDMI per giocare anche in TV

Due porte controller USB di tipo A per i mini controller EGRET II opzionali (venduti separatamente)

Slot per scheda SD per aggiungere ancora più giochi

Suono integrato attraverso altoparlanti stereo

Funzioni speciali di gioco come: salvataggio di stati, vite regolabili e fuoco rapido

Il mini EGRET II uscirà presto. I preordini per il pacchetto EGRET II mini - Limited Blue Edition (console standalone) si possobo fare da ININ Games o tramite il sito partner Gamesrocket con spedizione a partire dal 3 giugno. Anche i giochi Strictly Limited EGRET II mini - Arcade Cabinet Blue Edition e Game Center Blue Edition, inclusi oggetti da collezione esclusivi, sono ancora disponibili sul loro sito Web e inizieranno a essere spediti una settimana dopo, il 10 giugno.



