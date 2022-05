devolo presenta il Magic 2 WiFi 6 Mesh Kit di nuova generazione

devolo presenta due nuovi kit Mesh per un potenziamento perfetto della propria rete Wi-Fi, con le ultime caratteristiche del Wi-Fi 6, tecnologia mesh all’avanguardia e powerline standard G.hn, la più veloce. Un intrattenimento domestico di ultima generazione: sarà possibile sfruttare la rete, senza più interruzioni, utilizzandola per streaming in risoluzione fluida di 4K o 8K, per giocare con lo smartphone e fare video call.

L'intrattenimento domestico richiede un Wi-Fi stabile

Dai film alle serie TV, dalla musica ai videogiochi fino allo smart working: con il numero di dispositivi connessi a internet cresce il numero di opzioni disponibile, ma il volume dei dati diventa sempre più una sfida per un singolo router. Inoltre, con l’aumentare della distanza tra router e dispositivi, questi perdono potenza e molto spesso i modelli più obsoleti non riescono a garantire un gran numero di dispositivi finali. Ora, grazie al nuovo Devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Kit, una grande quantità di contenuti è disponibile con la semplice pressione di un tasto.

Il semplice passaggio al Wi-Fi Mesh

Con Magic 2 WiFi 6 Mesh Kit, devolo offre la soluzione giusta per modernizzare le reti domestiche. I pratici adattatori trasformano qualsiasi presa di corrente in un punto di accesso ad alta velocità con Wi-Fi all'avanguardia. La combinazione intelligente di tecnologie innovative garantisce una velocità di trasmissione dati costantemente elevata. Gli adattatori generano una rete Wi-Fi stabile nella banda di frequenza di 2,4 e 5 GHz, in conformità con la norma Wi-Fi 6 standard, la dorsale Powerline G.hn garantisce una connessione robusta che non può essere fermata da pareti e soffitti. La soluzione è semplicemente geniale e altrettanto semplice. Dotati di una vera comodità plug-and-play, gli adattatori si collegano l'uno all'altro con un processo di accoppiamento automatico completamente automatizzato e forniscono una rete domestica wireless all'avanguardia. Il Wi-Fi del router può e deve essere disattivato dopo l'installazione per creare una rete domestica Wi-Fi 6 perfettamente armonizzata.

La rete di casa intelligente

In questo modo, ogni rete wireless può essere sostituita in poco tempo da un Wi-Fi all'avanguardia, con la comodità del Mesh. Questo include, ad esempio, la funzione Airtime Fairness per fornire ai dispositivi finali veloci più tempo di trasmissione (airtime). O ancora il Band Steering, che collega automaticamente i dispositivi finali alla banda di frequenza migliore per consentire una gestione intelligente della rete wireless. L'Access Point Steering e il Client Steering, a loro volta, assicurano una connessione senza interruzioni da un adattatore WiFi devolo Magic 2 a quello successivo, ad esempio quando gli utenti si spostano all'interno della casa con uno smartphone, un tablet o un laptop.

Wi-Fi6: lo stato dell’arte

Con il nuovo devolo la rete domestica beneficia dei vantaggi offerti dall'attuale standard Wi-Fi6 (noto anche come Wi-Fi ax). Tra questi, soprattutto l'OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access), una tecnologia di modulazione che utilizza in modo più efficiente le frequenze disponibili. Grazie al MU-MIMO bidirezionale, è possibile collegare contemporaneamente e in modo ottimale anche più dispositivi finali. Questo è particolarmente importante per le case moderne, perché il numero di dispositivi finali Wi-Fi cresce di anno in anno. Anche il Target Wake Time (TWT), notevolmente ottimizzato rispetto alle reti convenzionali, controlla la comunicazione wireless in modo estremamente efficiente e mette i dispositivi in modalità sleep più a lungo se non hanno bisogno di una connessione al momento. Questa pausa più regolare e prolungata della comunicazione wireless consente di risparmiare energia e capacità della batteria.

Prezzi e disponibilità

devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh è ora disponibile in due diverse varianti: Lo Starter Kit contiene due adattatori al prezzo di 349,90 euro (IVA inclusa). Per la copertura di spazi abitativi più ampi, il kit devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Multiroom comprende tre adattatori al prezzo di 499,90 euro (IVA inclusa). I dispositivi sono pienamente compatibili con tutti gli altri prodotti della serie devolo Magic e con tutti i router attuali. devolo fornisce una garanzia del produttore di tre anni su tutti i prodotti. L'app devolo Home Network è disponibile gratuitamente per iOS e Android. Essa guida l'utente passo dopo passo nel processo di configurazione e, dopo il primo utilizzo, rende la gestione della rete domestica un gioco da ragazzi. Questo rende la tecnologia all'avanguardia accessibile anche agli utenti che hanno poca o nessuna esperienza di lavoro con la tecnologia di rete.

