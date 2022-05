Elite Ratalaika Games Shooter ‘Remote Life’ new teaser trailer

Ratalaika Games insieme allo sviluppatore Next Game Level, sono impegnati in un conto alla rovescia per lo Shoot-em-up Remote Life che uscirà il 27 maggio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One , Xbox Series X/S e Nintendo Switch, al prezzo di $ 18,99 / € 17,99 / £ 14,99.









Il gioco

I giocatori avanzano in ogni livello per arrivare al centro di HIVE e sconfiggere tutti i Boss. Solo dal centro dell'Alveare alieno gli umani possono lanciare un grosso missile e distruggere tutto. Ci sono anche livelli speciali in cui il giocatore deve scortare veicoli più grandi che trasportano oggetti necessari per vincere questa guerra. Tutte queste fantastiche funzionalità assicurano che il gioco sia davvero una grande sfida ogni momento senza essere noioso o ripetitivo.

Elementi emozionanti:

Nemici aggressivi e intelligenti

Usa il cervello per selezionare le tantissime armi

Favolosa funzione di salvataggio automatico

Sblocca altre astronavi più veloci e più adatte

Missioni speciali

16 livelli con grandi Boss finali

Tabti Boss di medio livello

4 livelli di difficoltà

Alto Frame rate su schermo...

E molto altro ancora.

