Remote Life Recensione Playstation

Uno sparatutto made in Italy vecchio stile e di altissima qualità



Oggi vi parlo diuno sparatutto spazialedalla qualità tecnica eccelsa. Per chi non lo sapesse, il titolo è sviluppato dal fiorentino. In soli tre anni di sviluppo Mario è riuscito a creare un gioco davvero bello e divertente con livelli dettagliatissimi, pieni di nemici e Boss giganteschi.è un vero capolavoro, uno dei miglioria scorrimento orizzontale realizzato negli ultimi anni.La terra è in pericolo. Una misteriosa forzaha distrutto un avamposto spaziale terrestre e si avvicina al pianeta blu. Viene inviata una navicella in avanscoperta, ma se ne perdono le tracce. La terra è nelle mani di un pilota,che, con qualche navicella spaziale, dovrà cercare di fermare i minacciosi Alieni. Ad attenderlo ci saranno mostruosi nemici armati fino ai denti pronti a eliminarlo a tutti i costi.

ha un gameplay semplice e divertente. Il gioco è in vecchio stile anni '90 e strizza l'occhio a classici comeecc. Una volta sceso in battaglia, il giocatore dovrà schivare sia le centinaia di proiettili sparati dai nemici che stare attento alle pareti che gli si muovono contro. Tutto questo in una ambientazione dai livelli (16) cupi e spettacolari. Il classicoè rinvigorito con delle missioni di scorta. Infatti, di tanto in tanto, il giocatore dovrà scortare delle navi proteggendole dagli attacchi. Oltre ai classici livelli a scorrimento, in alcuni casi il giocatore avrà anche la possibilità di muoversi in tutte le direzioni per raggiungere particolari stage e recuperare speciali obiettivi.Dopo alcune missioni, con il migliorare della reputazione, si inizierà a salire di grado quindi, di conseguenza, questo permetterà di accedere a ulteriori tipi dicon armi migliori rispetto a quella base. Durante i livelli sarà possibile raccogliere varie tipologie di armi che vanno dallaalla. Sono le solite armi viste in questo tipo di giochi che comprendono missili, laser e bombe. Gli spari sono direzionali ed è possibile quindi uccidere i nemici anche da dietro. Inoltre, i livelli sono disseminati die power up per potenziare le ami.è veramente bilanciato con un giusto livello di sfida, longevità e rigiocabilità.

è bellezza in movimento. Offre un comparto grafico eccellente ed a tratti spettacolare. Sugira a meraviglia, super fluido e senza mai un lag o rallentamento. Tutto il comparto tecnico è ai massimi livelli; infatti, ambientazioni, nemici, esplosioni, effetti, luci,e animazioni sono allo stato dell’arte. Per i giocatori nostalgici nel menù iniziale sarà possibile scegliere due filtri retrò che renderanno l'aspetto del gioco. Il comparto sonoro che accompagna i giocatori nei livelli è di buona fattura. Le musiche adrenaliniche e gli effetti sono di tutto rispetto e accompagnano l’azione alla grande. La lingua è inma in questo tipo di giochi non è un problema.

Mario Malagrino conha realizzato un grande capolavoro. Remote Life è una gemma indie italiana che, oltre al puro divertimento e alla'ottima sfida, omaggia i grandi del passato. Un titolo che sfiora la perfezione. Peccato per l'assenza del, del secondo giocatore e per la sua ripetitività che, in questo genere, è sempre presente. Alla fineè sicuramente consigliato a tutti ma resta una scelta obbligata per gli amanti del genere shoot’em up vecchio stile.

