Altre due sparatorie Stati Uniti : un morto in chiesa in California, vittime a Houston

La sparatoria è avvenuta oggi in California, dove una persona ha perso la vita in una chiesa, e a Houston, in un mercatino delle pulci, uccidendo due persone. Un morto e tre feriti è il bilancio provvisorio della sparatoria nel sud della California. Lo hanno riferito vari media americani. La sparatoria è avvenuta nella zona di Laguna Woods, nella chiesa presbiteriana di Ginevra in El Toro Road. La polizia ha confermato che il presunto aggressore è stato arrestato e l'arma recuperata.

La sparatoria al mercato delle pulci vicino a Houston è il risultato di una rissa tra cinque uomini. Abc lo riferisce citando lo sceriffo della contea di Harris. Due persone sono morte sul colpo, altre tre sono state portate in ospedale. Il bilancio avrebbe potuto essere peggiore in quanto il mercato della domenica pomeriggio è particolarmente affollato. Due persone coinvolte sono in custodia di polizia, mentre un terzo è in ospedale.

