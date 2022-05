La conduttrice del Tg1 : Mi hanno messa in stanza un collega che soffre di flatulenza

Ladel Tg1ha denunciato i suoi superiori, che per punirla l'avrebberoin camera con unche ha problemi died eruttazione. Il caso si è concluso in Procura della Repubblica di Roma e la pm ha aperto un fascicolo per stalking: nel mirino cinque “dirigenti giornalisti” indicati da Mondini. Sono

Nel 2018, all'epoca dei fatti, occupavano posizioni di vertice nel telegiornale della prima rete di servizio pubblico. La notizia è stata data dal quotidiano Repubblica che ricostruisce la vicenda: dopo qualche attrito con i superiori, per ridimensionarla avrebbero deciso di metterla in camera con un collega che non sa trattenere rutti e scoregge. Mondini si mette in mezzo e si oppone a un "rifiuto motivato a servire l'ordine", da qui afferma di aver ricevuto altre ritorsioni: gli vengono affidati servizi brevi e banali, subisce violente aggressioni verbali dopo piccoli errori durante la conduzione del telegiornale. Il busto decide di denunciare tutto al pm, produce referti medici che provano lo stress subito per la retrocessione, si ascoltano i testimoni.

Su sei giornalisti del Tg1, solo un collega sposa la versione del giornalista. La procura di Roma chiede l'archiviazione, non c'è stalking ma al massimo, dice, bisogna valutare l'ipotesi di bullismo. A sorpresa, però, il procuratore generale sceglie una strada diversa: «Il Pg Marcello Monteleone prende per sé l'indagine, sottraendola di fatto alla pm, e decide di continuare a indagare sui 5 giornalisti Rai per stalking», spiega Repubblica. Il caso, quindi, non è chiuso.

