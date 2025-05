Denisa Maria Adas scomparsa a Prato: Se mi trovano, mi ammazzano. La madre: L'hanno presa

Ogni sera, da anni, Denisa Maria Adas, trent’anni, romena residente a Roma, inviava un messaggio alla madre per rassicurarla. Venerdì 16 maggio, quel messaggio non è mai arrivato. Da allora, della giovane escort in trasferta a Prato, non si hanno più notizie. La madre, Maria Cristina Paun, è giunta in Toscana allertata dai carabinieri: “L’hanno presa, di sicuro è andata così”, ha dichiarato con voce spezzata.

“Se mi trovano, mi ammazzano”: l’allarme prima della scomparsa

Secondo una testimone, la sera della scomparsa Denisa avrebbe detto al telefono: “Se mi trovano, mi ammazzano”. È da questa frase che sono partite le indagini, ora coordinate dalla Procura di Prato con l’ipotesi di sequestro di persona. Nessuna pista viene esclusa: si va dal rapimento legato al mondo della prostituzione a scenari più estremi.

L’ultima volta Denisa è stata vista nella stanza 101 del residence in via Ferrucci. I carabinieri, intervenuti insieme ai colleghi del Sis, hanno trovato la porta socchiusa, chiavi nella toppa, letto rifatto, ma nessun bagaglio. Mancavano uno zaino Gucci, un trolley nero e uno bianco. Rimasti invece i trucchi, le scarpe e la piastra per capelli, oggetti da cui non si separava mai. Segni di una partenza forzata.

Le indagini tra impronte, video e messaggi scomparsi

I militari hanno controllato ogni angolo del residence, analizzato la Fiat 500 rossa della donna, e raccolto oggetti per il DNA. Le telecamere mostrano due uomini: uno ha un alibi, l’altro – l’ultimo cliente – è rimasto fino alle 23:35. È stato identificato ma non ancora ascoltato.

Parallelamente, i carabinieri esaminano la chat dove Denisa comunicava con altre escort. In quella sera, sarebbe stato inviato un messaggio di allerta su un cliente pericoloso. Ma il testo potrebbe essere stato alterato dopo la sua scomparsa, forse per nascondere prove. Entrambi i telefoni risultano spenti da giorni.

Battute di ricerca nella zona del lago degli Alcali

Oggi, mercoledì 21 maggio, le ricerche si sono concentrate nell’area del Lecci, vicino al lago degli Alcali e lungo il viale Alcide De Gasperi. Unità cinofile, droni, elicotteri e volontari stanno perlustrando sei aree, tra cui i giardini di Mezzana e la pista ciclabile dietro l’istituto Buzzi.

Due amiche della donna sono state ascoltate a lungo oggi. Secondo una di loro, Denisa “sapeva di essere in pericolo” e “lo ha detto chiaramente”. Gli inquirenti parlano di una possibile svolta imminente. Le ultime tracce potrebbero trovarsi proprio tra i suoi messaggi, immagini o contatti memorizzati nei dispositivi ancora irreperibili.