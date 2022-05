LEGO e Hasbro presentano l'iconico Optimus Prime LEGO

IL GRUPPO LEGO E I TRANSFORMERS: MODALITÀ

MATTONCINO ATTIVATA!

L’azienda danese e Hasbro si uniscono per dare vita all’iconico Optimus Prime LEGO da esporre sia in versione Robot che camion

Questa collaborazione rappresenta un punto di svolta nel mondo dei giocattoli: per la prima volta insieme due aziende di fama mondiale del settore

Unico nel suo genere, questo nuovo set LEGO è uno dei pochi ad unire la modalità Robot alla versione camion

Il mastodontico set conta oltre 1.500 mattoncini LEGO, raggiungendo oltre i 35 cm di altezza in modalità Robot e 15 cm nella modalità camion

Per la prima volta insieme, due aziende di fama mondiale del mondo dei giocattoli si uniscono per omaggiare l’eroico leader degli Autobots. Il Gruppo LEGO e Hasbro presentano il nuovo set Optimus Prime LEGO composto da oltre 1.500 mattoncini. Una volta terminata la costruzione, grazie ai 19 punti di snodo, i fan potranno passare rapidamente dalla modalità robot a quella camion e viceversa senza la necessità di smontare e rimontare il modello.

Il nuovo set LEGO trasporterà gli appassionati nel 1984, quando i Transformers sono entrati per la prima volta nella vita delle persone con la linea di giocattoli e le serie animata. Ispirato al personaggio G1 Optimus Prime, il nuovo modello LEGO riproduce nei minimi dettagli le iconiche caratteristiche come il blaster a ioni, l’ascia di Energon, il cubo di Energon e la matrice del Potere degli Autobot che può essere conservata all’interno del corpo.

Joseph Patrick Kyde, Senior Designer del Gruppo LEGO afferma: “È stato un onore e una gioia collaborare con Hasbro per sviluppare la versione LEGO di Optimus Prime! Sono orgoglioso di vedere collaborare per la prima volta queste due aziende di giocattoli per celebrare il leader degli Autobot. Optimus Prime è diventato un simbolo di coraggio, altruismo e leadership nella cultura pop; oltre a essere un giocattolo ormai iconico che esprime perfettamente i valori di entrambe le aziende: capacità di problem-solving e creatività. Ideare questo modello è stato una sfida meravigliosa e stimolante, soprattutto per offrire ai fan la possibilità di passare da una modalità all’altra evitando di smontare la costruzione, rimanendo sempre fedeli allo stile inconfondibile del soggetto”.

Casey Collins, Head of Licensed Consumer Products e Business Development di Hasbro, dichiara: “Siamo entusiasti di aver dato vita alla partnership tra due delle più grandi aziende nel mondo del gioco e dell’intrattenimento, per celebrare Optimus Prime, personaggio iconico e straordinario. Siamo certi che tutti i fan saranno entusiasti di questa collaborazione pensata per gli appassionati di tutte le età, che avranno l’opportunità di creare insieme nuovi ricordi mentre assemblano il set Optimus Prime LEGO”.

Una volta terminata la costruzione di 1.508 mattoncini, i costruttori potranno ammirare la loro creazione e completarla con la targa espositiva che rende omaggio all’iconico leader dei Transformers.

Il set Optimus Prime LEGO sarà disponibile nei LEGO Store e su LEGO.com dal 1° Giugno e dal 1° agosto anche nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 169.99 €.

Dettagli Prodotto 10302 Optimus Prime LEGO:

Prezzo: 169.99 €

Età: 18+

Pezzi: 1.508

Misure:

Modalità camion: oltre 15 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza

Modalità robot: oltre 35 cm di altezza.

