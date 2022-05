A Uomini e Donne la tronista Veronica Rimondi elimina Matteo?

Dopo un esordio spettacolare tra esterni in costume e mazzi di rose rosse, Matteo sembra aver perso la verve enon può che ammettere tutta la sua delusione. Nella puntata di, dopo un sottofondo esterno, larimprovera il corteggiatore solo per rimanere perplesso quando questi le affida una lettera, in cui ella ha racchiuso tutti i pensieri sulla loro conoscenza che non ha ancora saputo esprimere verbalmente. Basterà questo per salvare Matteo dall'zione? Da quando è entrato nello studio di, Matteo si è distinto per il corteggiamento stretto nei confronti della, la quale non ha certo nascosto di apprezzare molto la fantasia e il romanticismo del corteggiatore., poi, ha iniziato a frequentare anche Andrea, portandolo fuori dopo aver notato una certa sintonia, e Matteo è morto quasi come se fosse impotente di fronte all'evidenza che in studio non è l'unico a voler catturare l'attenzione di la donna ferrarese.

Mentre Maria De Filippi mette fine a un'epoca con Gemma Galgani, Veronica ci riprova ed esce con Matteo che decide di portarla a fare un aperitivo nella sua casa romana. L'outsider però delude e Rimondi lamenta uno scarso impegno da parte del corteggiatore. “Rimangono forma e poca sostanza, non posso leggerti e conoscerti, ho bisogno che tu faccia dieci passi verso di me e tu faccia capire che ti piaccio. È molto banale. Tu non mi dai niente che […] te lo dico quando sono deluso, mi aspettavo di più di quello che avevi mostrato, siamo rimasti in un punto inutile, hai un modo molto compiacente”.

Matteo si giustifica ammettendo di essere il più naturale possibile, e di non aver rinunciato a Veronica, mentre la conduttrice fa notare che il tronista vorrebbe un maggiore impegno proprio alla luce del fatto che la giovane ha più volte ammesso di essere molto attratto dal corteggiatore, dandogli anche un grande vantaggio sui rivali. Matteo, in risposta, consegna una lettera a Veronica ma le chiede di leggerla in privato, nonostante le lamentele di tutti coloro che vorrebbero sapere cosa ha scritto al tronista.

CHI È VERONICA RIMONDI

Nome e Cognome: Veronica Rimondi

Data di nascita: giugno 1996

Luogo di nascita: Ferrara

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Veronica è una marketing coordinator

Fidanzato: Veronica oggi è single

Figli: Veronica non ha figli

Tatuaggi: Veronica non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @rmnvnc

