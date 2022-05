DEATHLOOP nuovo aggiornamento con modalità Foto

Oggi abbiamo pubblicato l’aggiornamento di gioco 3 per DEATHLOOP, lo sparatutto di Arkane Lyon nominato per quasi 350 premi. Incluse molte nuove funzionalità come: L’aggiornamento introduce la nuovissima modalità Foto e una serie di opzioni di accessibilità.

La modalità Foto di DEATHLOOP offre un’ampia gamma di personalizzazioni della fotocamera affinché i giocatori possano immortalare i momenti perfetti del loro viaggio attraverso i fantastici luoghi di Blackreef. L’aggiornamento aggiunge anche una nuova categoria dedicata all’accessibilità nel menu delle opzioni che include funzionalità come:

Impostazioni per difficoltà di combattimento, numero di riprese e velocità di gioco.

Opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente.

Navigazione nei menu migliorata.

Per dettagli sulle opzioni di accessibilità disponibili nell’ultimo aggiornamento di, dai un’occhiata a questo articolo

