DEATHLOOP: nuovo trailer e brano originale Déjà vu

Durante il Sony State of Play Bethesda Softworks ha presentato il nuovo trailer dell’innovativo sparatutto in soggettivadi Arkane Lyon, con spezzoni di gioco su PlayStation 5 (PS5) dedicati a una delle tante volte in cui Colt deve neutralizzare Frank “Ciancia” Spicer e la sua gang. Frank e i suoi amici Visionari faranno il possibile per proteggere il loop temporale e impedire a Colt di fuggire dall’isola di Blackreef.Il trailer contiene un nuovo brano originale, Déjà Vu, che unisce l’atmosfera dei classici film di spionaggio anni ‘60 e i peculiari temi di Blackreef, dando vita a una melodia che entrerà in loop nella tua testa. Déjà Vu è un brano prodotto da Sencit Music e dall’artista FJØRA.









DEATHLOOP esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC.

