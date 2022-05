MultiVersus: closed alpha dal 19 al 27 maggio, dal 5 al 7 agosto torneo durante l’Evolution Championship Series

Diffuso oggi anche un nuovo video di MultiVersus, con un match 2 vs. 2 tra gli sviluppatori di Player First Games e i professionisti della FGC NAKAT e VoiD.

Warner Bros. Games annuncia chedal 19 al 27 maggio si terrà laclosed alpha di MultiVersus, il nuovo platform fighter free-to-playsviluppato da Player First Game che contiene un cast di personaggi iconici e universi leggendari in continua espansione. Questa sessione di test su invito permetterà ai giocatori di sperimentare gli ultimi contenuti diMultiVersus, compresa la modalità 2 vs. 2 a squadre e un'ampia gamma di eroi e personaggi amatissimi: da Batman (DC) e Shaggy (Scooby-Doo) a Bugs Bunny (Looney Tunes) e Arya Stark (Game of Thrones) e molti altri.

La closed alpha sarà disponibile per le console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e per PC, con supporto per il cross-play e netcode con rollback su server dedicati per garantire una solida competizione online. I giocatori possono già registrarsi suMultiVersus.com per avere la possibilità di partecipare alla closed alpha. La registrazione non garantisce la partecipazione al test, perché i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni sulla closed alpha, è possibile consultare le FAQ suMultiVersus.com .

Oggi è stato anche pubblicato un nuovo video dedicato a MultiVersus, nel quale due membri del team di sviluppo di Player First Games affrontano due giocatori professionisti della Fighting Game Community (FGC):Tony Huynh (Game Director di Player First Games) e Daniel Kraft (Principal Developer di Player First Games) hanno sfidatoTyrell “NAKAT” Coleman e James “VoiD” Makekau-Tyson in un duello alla meglio di tre match nella modalità 2 vs. 2 del gioco.Il match ha anche offerto un'anteprima della mappa Scooby’s Haunted Mansion (La casa infestata di Scooby), che sarà disponibile nella closed alpha. Puoi guardare il video per scoprire quale squadra ha vinto su:YouTube.com/c/MultiVersus

Oggi arriva anche un'altra importante novità: un torneo 2 vs.2 di MultiVersus sarà infatti presente all'Evolution Championship Series 2022, noto anche comeEvo, uno dei più grandi e longevi tornei di picchiaduro del mondo, che riunisce il meglio del meglio a livello globale. L'Evo si svolgerà dal 5 al 7 agosto al Mandalay Bay Resort & Casino di Las Vegas (Nevada). Per ulteriori informazioni, visitahttps://www.evo.gg/.

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play che introduce un formato 2 vs. 2 a squadre unito a un cast di personaggi leggendari in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); una straordinaria creatura originale conosciuta come Reindog e molti altri. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Per ulteriori informazioni suMultiVersus, visita

MultiVersus.com

Altre News per: multiversusclosedalphamaggioagostotorneodurante