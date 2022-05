Celly CLICKTRACKPRO Recensione

Video da smartphone a 360°



Oggi vi parlo di un treppiedi veramente innovativo, il. Questo prodotto è utilissimo per chi registra video o fa streaming su Facebook, Instagram, Twitch ecc senza l'aiuto di "un amico cameraman". Si potrà fare quello che, si vuole perché, grazie a un comodo tracker, il tre piedi seguirà i movimenti di chi lo utilizza. Per chi non conosce il marchio,nasce in Italia nel, è un produttore di accessori per la telefonia mobile con oltre 20 anni di esperienza. Specializzata nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet, PC, fotocamere e action cam, caratterizzati da un design e da uno stile tutto italiano. Il brand è presente in tutto il territorio nostrano e in oltre 40 paesi nel mondo. Oggi Celly è un brand del, tra i primi cinque distributori europei di tecnologia in Europa e numero 1 in Italia e Spagna, con migliaia di dipendenti.

è realizzato interamente in policarbonato di colore nero. Nella confezione, oltre al dispositivo, si trova una piccola base e un cavo. Il device ha un design molto bello, semplice ed elegante. Pesa circae le sue misure sono 19 x 4.5 x 4.5 cm. Abbastanza robusto e compatto, risulta molto comodo da portare in giro per registrare o streammare video in ogni situazione. Laper attaccare gli smartphone e le filettature sono universali; quindi, compatibili con qualsiasi treppiedi e tutti gli

Prima di usare il treppiedi assicurarsi di averlo caricato al massimo. A tal fine ci vorranno circa tre ore. Per accendere il CLICKTRACKPRO basta tenere premuto per qualche secondo il tasto di power. Il dispositivo inizierà a muoversi per tracciare il volto e rilevare i movimenti dell'utente a 360°. Si possono usare tutti i tipi di telefoni di vari pesi e dimensioni senza alcun problema di compatibilità. Gli smartphone possono essere posizionati sia in orizzontale che in verticalmente e anche l'inclinazione può essere modificata a piacimento. Per quanto riguarda la base, questa è antiscivolo e garantisce il massimo grip su qualsiasi superficie liscia.



Una volta acceso Ilseguirà sempre i movimenti dell'utente. Purtroppo, se chi lo usa si muove veloce o gesticola molto il device potrà fare fatica a seguire in modo fluido i movimenti. Se invece si hanno delle movenze naturali il CLICKTRACKPRO garantirà un'ottima resa che non avrà nulla da invidiare a prodotti professionali e costosi dedicati al mondo del business.conferenze, live sui social, streaming o per registrare video selfie questo dispositivo si è dimostrato molto utile e versatile. Infine, ha una buonissima batteria. Anche se l’azienda dichiara un’autonomia di circa, posso assicurarvi che li supera abbondantemente.

è un dispositivo molto utile e versatile. Costruito bene e facile da usare in ogni situazione. Un device adatto a chi fa molte live, videochiamate, streaming usando il proprio smartphone. Chi vuole creare dei contenuti video professionali senza spendere una fortuna può trovaresul sito ufficiale di Celly al prezzo di. Consigliatissimo.

