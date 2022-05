I PRIMI BACI DI MICHELLE HUNZIKER E GIOVANNI ANGIOLINI NELLA LORO ROMANTICA FUGA A PARIGI

Sul numero di Chi in edicola questa settimana uno scoop clamoroso: i baci fra Michelle Hunziker e il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ufficializza, così, il legame fra la Hunziker, che qualche mese fa ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, e il medico più sexy d'Italia, così è stato definito dalla rete, che vanta anche una partecipazione al Grande fratello 14. «Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire nei sentimenti», aveva confidato Michelle a Chi. «Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “Ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi mi rialzo».

La Hunziker e Angiolini si frequentano da qualche mese. Le prime foto insieme li ritraevano in Sardegna mentre si scambiavano un bacio con la mascherina, poi Chi li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa e, infine, ecco il ricco reportage della loro fuga a Parigi, esclusiva di Chi. La coppia è partita separatamente dall'Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro della capitale francese. Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel, e la sera, elegantissimi, hanno assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono dovuti tristemente salutare in vista del rientro in Italia. Michelle vive a Milano, Giovanni lavora a Cagliari.

I due appaiono sorridenti, felici, Giovanni molto sicuro di sé, Michelle molto più espansiva del solito. Sembrano una coppia consolidata, proiettata verso il futuro.

