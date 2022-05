Alessandria : ucciso portiere albergo Hotel Londra

Assassinio nella notte ad. Ildell', un quattro stelle vicino alla stazione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante, che lo ha notato disteso a terra davanti alla reception e ha lanciato l'allarme. Sul posto i Carabinieri, con gli esperti della scientifica L'uomo sarebbe statonel culmine di una violenta aggressione. Immagini sequestrate da telecamere di videosorveglianza. C'è già un sospetto, che sta per essere ascoltato dagli inquirenti. Omicidio nella notte in undidove ildell'è stato trovato morto a terra in una pozza di sangue.

A dare l'allarme è stato un passante che ha notato la vittima distesa a terra davanti alla reception e ha chiamato i carabinieri. L'orribile scena all'Hotel Londra di corso Felice Cavallotti, quattro stelle vicino alla stazione ferroviaria della città piemontese. La vittima è Alberto F., 69 anni, residente in provincia. L'incidente sarebbe avvenuto nel cuore della notte ma l'allarme è stato lanciato solo nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5 del mattino, quando sul posto sono accorsi 118 operatori sanitari e forze dell'ordine. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per il portiere, che era già morto, ei carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire i fatti.

Sul posto si sono precipitati anche gli uomini del reparto di medicina legale dell'arma che hanno svolto tutte le indagini necessarie come il rilevamento delle impronte digitali. Sul luogo della tragedia c'erano anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo della vittima e il magistrato di turno che è stato subito informato dell'accaduto. Da una primissima ricostruzione, tutto sarebbe avvenuto nella stessa hall dell'Hotel dove è stato poi ritrovato il corpo senza vita del portiere. Tra le ipotesi anche quella di una rapina finita male poiché la porta d'ingresso sarebbe stata forzata. La vittima sarebbe stata colpita alla testa con una pinza contundente. Gli inquirenti hanno già provveduto a sequestrare le immagini del circuito di videosorveglianza dell'albergo e della zona per cercare di ricostruire la dinamica dell'omicidio. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato ucciso nel culmine di una violenta aggressione e già si sospetta che in queste ore sia interrogato da polizia e magistrato anche se non è ancora in custodia.

