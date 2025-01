Bradley Cooper compie 50 anni: la star Hollywood faceva il portiere di un hotel

Il celebre attore e regista noto per i suoi occhi di ghiaccio e capelli ribelli, celebra oggi, 5 gennaio, il suo cinquantesimo compleanno. Nonostante l'età, la sua popolarità non sembra scalfita e continua a essere una delle icone più desiderate di Hollywood. Nel corso della sua carriera Bradley Cooper ha conquistato una solida reputazione non solo come attore, ma anche come regista, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar, senza però mai vincere una statuetta. Cooper ha dichiarato in passato che le nomination non sono fondamentali per la sua arte.

Nato in Pennsylvania nel 1975, Cooper è figlio di padre irlandese e madre italiana. La sua carriera ha avuto inizio lontano dai riflettori, come portiere d'hotel al Morgans Hotel di Manhattan, dove ha avuto l'opportunità di incontrare celebrità come Leonardo DiCaprio. Il suo esordio sul grande schermo arriva con la serie cult Sex and the City, per poi proseguire con film e serie che lo vedono protagonista, come Wet Hot American Summer e Alias. La sua popolarità cresce negli anni con ruoli in commedie e film corali, fino a diventare un volto noto con Una notte da leoni e i suoi seguiti.

La carriera di Cooper esplode definitivamente con il ruolo di protagonista in Il lato positivo - Silver Linings Playbook, che gli frutta la sua prima candidatura agli Oscar. Il suo percorso lo porta anche a far parte del Marvel Cinematic Universe, prestando la voce al personaggio di Rocket Raccoon. Tra le sue ulteriori nomination, ricordiamo quelle per American Hustle e American Sniper, il film in cui interpreta un cecchino dell'esercito americano e per cui intraprende un massiccio cambiamento fisico.

Nel 2018, Cooper debutta alla regia con A Star is Born, che gli vale numerosi premi, tra cui un Oscar per la canzone Shallow. La sua seconda regia, Maestro, è uscita nel 2023, focalizzandosi sulla vita del compositore Leonard Bernstein.

Anche nella vita privata, Bradley Cooper non è passato inosservato. Dopo un matrimonio breve con Jennifer Esposito, è stato legato dalla fine del 2015 al 2019 alla supermodella Irina Shayk, con la quale ha avuto una figlia, Lea De Seine. Dal 2023, è fidanzato con la modella Gigi Hadid. Nel 2025, diventa il primo grande divo di Hollywood a celebrare il cinquantesimo compleanno, seguito da altre star come Drew Barrymore, Eva Longoria e Angelina Jolie.