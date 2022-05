Dove trovare ispirazione per creare un logo

Trovare ispirazione per il design di un logo usando Turbologo può essere molto difficile. Immaginate la situazione. Hai appena ricevuto un incarico da un nuovo cliente e sei seduto alla tua scrivania aspettando l'ispirazione per impressionarlo. Sperate davvero che il design del logo perfetto appaia nella vostra mente da solo? Se è così, dovrete aspettare molto tempo.

Bisogna fare uno sforzo per trovare l'ispirazione. Lasciate che una varietà di idee si coaguli nella vostra mente e gradualmente si coaguli nel logo che state cercando. Prima di tutto, bisogna sapere dove cercare l'ispirazione.

Di seguito troverete le risorse per trovare l'ispirazione. Ricordate che questo non è un elenco esaustivo perché l'ispirazione può venire da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

Guarda i grandi

Le grandi aziende di solito assumono solo i migliori studi di design di loghi, quindi naturalmente la maggior parte dei loro loghi sono professionali e ben disegnati. Prova a guardare le somiglianze tra i loghi di queste grandi aziende.

Notate quali parti funzionano bene? La maggior parte di loro ha molti colori o solo alcuni? Come gestiscono le icone del logo? Che font usano? Usano la tipografia maiuscola o minuscola?

Quando si presta molta attenzione a questi dettagli, si vede rapidamente cosa funziona meglio in un buon design di logo. Prova ad applicare questi dettagli anche al tuo logo.

Utilizzare un creatore di loghi

Il nostro creatore di logo crea automaticamente idee di logo illimitate per te. Basta inserire il nome della tua azienda e il nostro strumento creerà palette di colori e icone per il tuo settore.

Usando questo metodo, è possibile confrontare rapidamente le idee di logo. Se ne vedi uno che ti piace, clicca su di esso e salvalo nel tuo account. È un ottimo modo per avere un'ispirazione immediata per il logo!

Guarda i loghi dei tuoi concorrenti

È importante distinguere visivamente il tuo logo da quelli dei tuoi concorrenti. L'obiettivo è quello di catturare il tuo logo nella mente del cliente.

Pensa a quali aspetti dei loghi dei tuoi concorrenti sono rilevanti per il tuo settore. Conservali, ma allo stesso tempo fai in modo che il tuo logo si distingua dalla concorrenza.

Cercare immagini

I loghi sono per lo più immagini, quindi naturalmente i motori di ricerca possono trovarli. Basta cercare su Google o DuckDuckGo concetti astratti come,

"energia";

"esposizione";

"logo del fitness";

ecc.

Ci vuole un sacco di scorrimento, ma in cambio otterrete qualche ispirazione.

Cammina

Non ci crederai, ma c'è un mondo intero là fuori. Basta fare una passeggiata per i negozi del centro città o andare al tuo caffè preferito. Guarda tutti i loghi nelle vetrine dei negozi. Presta attenzione a quelli che ti piacciono, o prova a pensare al perché alcuni loghi catturano la tua attenzione mentre altri no.

Puoi anche scattare foto di passeggiate all'aperto. In questo modo creerete il vostro archivio personale di loghi.

Le migliori risorse per trovare l'ispirazione per il logo

Ci sono molti siti web che possono aiutarti a trovare la tua ispirazione, e aggiungono costantemente loghi aziendali esistenti e lavori di designer. Su queste risorse si può facilmente trovare un logo che ti piace, e prenderlo come base per creare il proprio. Diamo un'occhiata ai più interessanti.

Logopond

Questa risorsa contiene un gran numero di lavori già pronti. C'è un comodo filtro per le indicazioni, la base è costantemente aggiornata. C'è anche la possibilità di caricare il proprio lavoro per essere valutato.

Logofaves

Collezione di opere di talentuosi designer internazionali. C'è la possibilità di ordinare lo sviluppo del logo per una quantità decente di denaro, vi saranno offerte circa 100 varianti.

Logoheroes

Questa risorsa raccoglie i migliori lavori di designer, li ordina per categoria e ha un volume molto grande di loghi pronti.

Thedesigninspiration

Forse una delle migliori risorse create da un gruppo di designer. Comodo smistamento dei lavori. Sul sito puoi trovare non solo idee per il logo, ma anche foto per il sito, icone, sfondo, illustrazioni, siti pronti di alta qualità.

Logogala

Questa risorsa, mira a diventare un leader di ispirazione per il design del logo. Ogni designer ha la sua galleria, è possibile filtrare i loghi per colore. La caratteristica di questa risorsa è che puoi fare apertamente domande all'autore della tua opera preferita.

Logobaker

Un progetto molto interessante. È creato per i logo-cuochi, i designer espongono le loro opere in mostra, la grande base di prodotti pronti. La maggior parte dei designer sono professionisti. Caratteristica del progetto è che il sito c'è una categoria in cui il lavoro finito, per la discussione, consigli, ecc.

Logomoose

Ecco le migliori opere del guru mondiale dell'ideologia. Una comoda navigazione del sito, una base molto ampia di lavoro pronto.

Logofury

Questa è una grande galleria di loghi, il contenuto è frequentemente aggiornato. Un sacco di opere buone e interessanti, un sacco di cose da "prendere".

Conclusione

Molto spesso può essere difficile trovare l'ispirazione per il design di un logo. Per esempio, hai ricevuto un ordine da un nuovo cliente e ora stai battendo le dita in attesa dell'ispirazione. Trovare l'ispirazione richiede attività. Se assorbi molte idee, gradualmente si uniranno per formare il logo che stai cercando. L'unico trucco è sapere da dove trarre ispirazione in primo luogo. In una tale situazione, vari servizi e blog vengono in soccorso.

