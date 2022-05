Amplificatore vocale portatile SHIDU cassa con microfono cuffia Sconto e Offerta

conBatteria ricaricabile Sistema PA personalevoce portatili mini per insegnanti, guida turistica, yoga, allenatori.

L'Amplificatore vocale SHIDU è progettato con una potenza di uscita di 10 W, offre una voce chiara, naturale e cristallina, con una portata fino a 1000 piedi quadrati. L'Amplificatore vocale è ideale per un gruppo di 60-100 persone. L'Amplificatore vocale con microfono è adatto a scuola, sala riunioni, chiesa, sala yoga o attività all'aperto per espandere il suono e proteggere la gola. Puoi anche regolare la cintura da indossare in vita o sulla spalla.

L'Amplificatore vocale portatile ha una batteria agli ioni di litio ricaricabile ad alta capacità da 1800 mAh, che può fornire fino a 12 ore di lavoro dopo una carica completa. Occorrono solo dalle 3 alle 5 ore per una ricarica completa.

Piccolo Amplificatore vocale con microfono per cuffie ad alte prestazioni. Il semplice design plug-and-play ti consente di iniziare a utilizzare immediatamente il microfono con l'altoparlante senza preoccuparti dell'associazione o della connettività per una vita senza preoccupazioni.

Il microfono personale è compatto, elegante e facile da trasportare. Con la cinghia attaccata, questo leggero Amplificatore con microfono può essere facilmente indossato intorno alla vita o appeso al collo.

1. Posiziona il microfono davanti alla bocca per ottenere il massimo effetto di amplificazione. 2. Non fischiare: mantieni una certa distanza tra il microfono e l'altoparlante, preferibilmente faccia a faccia. Il modo migliore è indossare un auricolare, agganciare l'altoparlante dell'Amplificatore alla vita, quindi accenderlo e quindi aumentare gradualmente il volume secondo necessità.

Amplificatore vocale portatile SHIDU cassa con microfono cuffia Batteria ricaricabile Sistema PA personale amplificatore voce portatili mini per insegnanti, guida turistica, yoga, allenatori https://t.co/wgO1qbTZF5 via @amazon — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 7, 2022

